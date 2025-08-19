Zoom a las listas del oficialismo: los fichajes del PC descartados por el Frente Amplio, la reelección de Winter y los cambios de última hora

Las dos listas del oficialismo que competirán entre sí—"Unidad por Chile" y "Regionalistas, Verdes y Humanistas"— enviaron su plantilla de candidatos al Servel, tras una ardua jornada que trajo consigo el levantamiento de unos nombres y la caída de otros. También hubo reorganizaciones exprés para cuadrar candidatos en cada zona electoral, en vista de obtener mejores resultados. Tal fue el caso del Partido Comunista, que envió a la diputada Carmen Hertz, de la Región Metropolitana, como candidata al Senado por Arica, o de la Federación Regionalista Verde Social, que bajó sus pretensiones con Jorge Sharp.

Varias pailas con huevos revueltos estaban sobre la mesa que acompañó a los presidentes de los partidos políticos de la “lista grande” del oficialismo —”Unidad por Chile”— que se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS), en lo que fue una maratónica jornada para definir los nombres de los candidatos de cada tienda política de ese pacto que participarán de las parlamentarias, para lo cual tenían plazo hasta las 23:59 horas del lunes.

Si bien los cupos que tenía cada partido estaban definidos desde el sábado, ponerle nombre a esos números tomó más tiempo del que se esperaba, lo que provocó incluso “tensión” a ratos, según señalaron algunos involucrados en las listas parlamentarias.

PC ratifica a Gatica y sorprende con nominación de Loncon

Durante las últimas semanas de la negociación parlamentaria fue tema, en reiteradas ocasiones, el ofrecimiento que hicieron de sus nombres para sumarse como alternativas al Congreso Nacional el dirigente social Gustavo Gatica y la exconvencional constituyente Elisa Loncon.

Eso sí, los ofrecimientos llegaron, primero, a las puertas del Frente Amplio. Gatica envió, por su lado, una carta a la directiva y al comité central del partido para manifestar que estaría “encantado” de ser candidato a diputado como independiente en cupo del partido. En tanto, de Loncon se rumoreó que podía ser una carta bajo la manga de la tienda política para La Araucanía, cuestión que la propia expresidenta de la Convención Constitucional confirmó a The Clinic.

Sin embargo, el Frente Amplio no acogió ninguno de esos nombres. Primero, con Gatica, el comité central priorizó a su candidata Tatiana Urrutia. En tanto, con Loncon ayer el secretario general del partido, Andrés Couble, dijo que estaba la posibilidad de que otro partido la llevase como candidata.

Elisa Loncon. Foto: The Clinic.

Así fue, y en el caso de ambos. Tras el rechazo del nombre de Gatica por parte del comité central, el Partido Comunista (PC) se acercó a él y lo levantó como candidato a diputado por el distrito 8. Lo propio hicieron con Loncon, que figuró oficialmente como candidata a la circunscripción de La Araucanía.

La confirmación de Winter y el ingreso de Hassler como candidata

El distrito 10 (Santiago, La Granja, Macul, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia) fue otra zona electoral de la cual había expectativas. Y es que hasta anoche no se sabía si Gonzalo Winter, la primera mayoría de ese distrito —y tercera mayoría nacional—, iría a su última reelección en dicho territorio. Lo anterior a pesar de que sus compañeras de lista del partido e incumbentes, Emilia Schneider y Lorena Fries, ya aparecían confirmadas con antelación por el Frente Amplio.

Aunque cabía la posibilidad de que se restara de los comicios, el excandidato presidencial del partido figuró como prioridad en el distrito 10, en el que el oficialismo definió llevar a que llevará a nueve candidatos. Allí ganó un espacio el Partido Comunista (PC), donde logró sumar, además de a la incumbente Alejandra Placencia, a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), quien hasta altas horas de la noche aún no tenía definido su cupo como candidata, a pesar de haber manifestado su interés de integrarse a la Cámara de Diputados en diciembre pasado.

Irací Hassler. Foto: The Clinic.

El enredado distrito 8 del oficialismo

Más hacia el norte de Santiago, en la lista del oficialismo de los partidos grandes del distrito 8 (Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú), se pasó por uno de los mayores nudos de la jornada de ayer.

Dicho territorio electoral abarcó la atención, en primer lugar, por el embrollo que se generó con la fallida nominación de Gatica en el Frente Amplio, que terminó dejando a la diputada Claudia Mix y a su compañera de lista, Urrutia. No obstante, luego Gatica se incorporó a esa misma lista a través del PC, donde con quien compartirá espacio en la papeleta es con el diputado Marcos Barraza (PC).

La Democracia Cristiana (DC) presentó a dos candidatos, entre ellos al presentador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia”. Y si bien hasta ahí no había mayores complicaciones, donde sí las hubo fue con los cupos de radicales y liberales, quienes disputaron la pelea de cuál sería el partido que llevaría a dos candidatos en desmedro del otro. Fue así como la pulseada la terminó ganando el Partido Liberal, que llevó a la incumbente Viviana Delgado y a Chistopher Zaldivia, mientras que los radicales nominaron solamente a su diputado Rubén Oyarzo, ex PDG.

El distrito 8 es una zona por la cual la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y de Acción Humanista también inscribió sus apuestas más atractivas. Entre ellas se consideró a César Leiva, el exfuncionario público y publicista detrás de Contralorito, el corpóreo virtual de la Contraloría General de la República, y a Christian Vittori, exalcalde de Maipú y exDC, quien llegó a ser allanado por la PDI como alcalde por un presunto lavado de activos mientras era jefe comunal.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. Foto: Agencia UNO.

La reorganización del PC a último minuto

El PC cambió el esquema inicial que tenía previsto con su exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez.

A finales de marzo, Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del PC, daba la “primicia” de que Gutiérrez sería candidato a senador por la Región de Atacama. Sin embargo, ayer Gutiérrez fue inscrito en otro espacio: en la circunscripción electoral número 2, en la Región de Tarapacá.

Ese ajuste se debió, principalmente, como un cálculo del oficialismo para no afectar los buenos resultados que pudiesen tener sus candidatas en Atacama —la incumbente, la senadora Yasna Provoste (DC), y la diputada Daniella Cicardini (PS)—, de quienes se esperan que en votación doblen a la oposición y consigan los dos escaños de la zona.

Pero no fue el único ajuste. Ante la salida de Carmen Hertz de la Cámara, la representante del distrito 9 estaba en búsqueda de un espacio para ser candidata al Senado. Fue así como llegó a Arica, la circunscripción que elige dos senadores, espacio en el que apareció inscrito en primera prioridad el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

La diputada PC Carmen Hertz. Foto: Agencia UNO.

En tanto, para Marcos Barraza, candidato del distrito 8, las circunstancias también habían cambiado. Y es que sobre el exconvencional se especuló, sobre todo, con una candidatura en el distrito 13, territorio en el que fue electo en 2021. Finalmente se optó por él como compañero de Gatica, desplazando a otra exconvencional PC: Valentina Miranda.

Asimismo, el PC, a pesar de la presión de algunos sectores de la lista que integró, inscribió como candidato a diputado al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Jorge Sharp y Jaime Mulet: del Senado a ser finalmente candidatos por la Cámara

En la “lista grande” del oficialismo había expectación por lo que pudiera ocurrir en el pacto paralelo que contiene a los regionalistas verdes y Acción Humanista.

Y es que en el sector era sabido que tanto el diputado Jaime Mulet como el exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp veían con buenos ojos una aventura senatorial. El primero por Atacama, donde irá Provoste y Cicardini, y el segundo en Valparaíso, donde la disputa en el oficialismo estará entre Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (Frente Amplio), José Miguel Inzulza (PS), Carolina Marzán (PPD), Mónica Valencia (ind.-liberal) y Jazmín Aguilar (Partido Radical).

No obstante, ambos figuraron no en la plantilla de candidatos al Senado, sino a la Cámara. Mulet buscará la reelección en el distrito 4, de la Región de Atacama, donde competirá, entre otros, con Juan Santana (PS), Pablo Zenteno (PC), y Ericka Portillo (PC). En tanto, Sharp será candidato en el distrito 7, donde figuran como candidatos en la “lista grande” los frenteamplistas Jorge Brito y Jaime Bassa, el PC Luis Cuello, el radical y primera mayoría en la zona, Tomás Lagomarsino, y los socialistas Tomás de Rementería y Arturo Barrios.

El exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp. Foto: The Clinic.

El sorpresivo fichaje de Miguel Ángel Calisto

La lista del oficialismo de Mulet y Tomás Hirsch (Acción Humanista) también dio la sorpresa por un candidato que sumaron a su plantilla del Senado. Se trató de Miguel Ángel Calisto, diputado e integrante de la bancada de Demócratas, quien hace unas semanas negociaba su ingreso al pacto parlamentario de Demócratas con Chile Vamos, pero que, sin embargo, no vio frutos luego de que la UDI resistiera que su nombre se integrara al pacto.

El motivo que había desde el gremialismo para no sumar a Calisto estaba en que su situación judicial, donde es investigado por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco —motivo por el cual ha sido desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique—, podría afectar a la candidata de su sector, Evelyn Matthei (UDI).

Ante ese escenario, Calisto decidió recolectar firmas como independiente, las que dijo que consiguió. No obstante, de igual forma se acercó a la directiva de la FRVS en Aysén, lo que lo llevó a vincularse con la directiva nacional, significándole un cupo para disputar el Senado en Aysén. Allí, Calisto competirá contra los candidatos de la “lista grande” del oficialismo, quienes nominaron a Ximena Órdenes (ind.-PPD), Tomás Laibe (Partido Socialista) y Rodrigo Araya (Frente Amplio).