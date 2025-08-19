De la pantalla al Congreso: Felipe Vidal, Marlén Olivarí, Pablo Herrera y Macarena Venegas son algunos de los famosos que ahora apuestan por ser parlamentarios

Figuras del espectáculo como Pablo Herrera, Marlén Olivarí, Felipe Vidal y Li Friedman se suman a la carrera parlamentaria de 2025, en una lista que incluye animadores, actores, músicos y exrostros de televisión que buscarán transformar su popularidad en votos.

Compartir

La noche del lunes marcó el cierre del plazo para la inscripción de las candidaturas parlamentarias ante el Servicio Electoral (Servel) y el inicio del camino hacia las elecciones parlamentarias de Chile del próximo 16 de noviembre de 2025. Como en cada proceso electoral, figuras ajenas al mundo político buscan su oportunidad de llegar al hemiciclo, entre ellas personalidades del mundo del espectáculo, revalidando una relación que en cada elección se vuelve más estrecha.

Pablo Herrera y María Luisa Cordero, apuestas de RN

Con las listas ya publicadas, animadores, actores, actrices, participantes de realities, modelos y músicos intentan capitalizar su popularidad en la papeleta. Por ejemplo, Pablo Herrera, el artista que reconvirtió su alicaída carrera en panelista político del programa “Sin Filtros”, ahora busca un cupo como diputado por el distrito 14, que incluye comunas como Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte e Isla de Maipo. Lo hace como candidato de Renovación Nacional, en el pacto “Chile Grande y Unido”, conformado por Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y Demócratas, que llevarán cerca de 120 candidatos a nivel nacional.

También por RN, la psiquiatra y panelista de distintos programas de farándula, María Luisa Cordero, irá por la reelección en el distrito 10. Su primer paso por el Congreso no ha estado exento de polémica: la diputada estuvo más de medio año fuera de la Cámara debido al desafuero que estableció la Corte Suprema en su contra por las injurias que dijo contra la ceguera de la senadora Fabiola Campillai.

Juan Pablo Sáez y Gonzalo Egas en Demócratas

Por el mismo distrito, que abarca comunas como Santiago, Ñuñoa y Macul, también será candidato el actor Juan Pablo Sáez, representando al partido Demócratas. Su candidatura surge tras ser formalizado en junio de este año por violencia intrafamiliar, luego de que su exesposa declarara que fue agredida tras recibir un ataque con gas pimienta por parte de ella. Sáez negó la acusación, pero quedó con prohibición de acercarse a la mujer.

Esta no será la única carta del espectáculo de Demócratas. El partido también competirá con Gonzalo Egas, quien irá por el distrito 8. Actualmente se desempeña como presentador de TNT Sports transmitiendo peleas de artes marciales mixtas. En ese mismo distrito también se presentará “Dr. File”, Cristián Alejandro Contreras, bajo el Partido de la Gente (PDG).

El regreso de Javier Olivares

El PDG también presentó al periodista y exconductor radial Javier Olivares por el distrito 7. El comunicador está avecindado desde hace años en Estados Unidos, pero ahora busca representar a todos los chilenos. Lejos de su pasado como conductor juvenil, Olivares ha tomado una postura política marcada por críticas al gobierno de Gabriel Boric, a quien incluso ha tratado de “payaso”.

Marlén Olivarí y rostros de la TV

En el distrito 6, que incluye comunas como Cabildo, Hijuelas, La Calera y La Ligua, competirá Marlén Olivarí, quien irá por Evópoli en la Región de Valparaíso. En tanto, la panelista de “SQP” Carolina Julio se presentará por el distrito 16 de la Región de O’Higgins, también por el mismo partido, al igual que Macarena Venegas, abogada de la televisión que competirá por el distrito 13, que abarca comunas como El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.

Felipe Vidal deja la TV para entrar en política

Un nombre que hasta esta semana se encontraba en televisión y que dará un paso al costado es Felipe Vidal. El panelista era parte del programa de farándula “Hay que Decirlo” de Canal 13. Sin embargo, fue despedido al aire para iniciar su carrera política por Evópoli y llegar al Congreso por el distrito 9, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Li Friedman, Ignacio Achurra y Felipe Ríos en la izquierda

Li Friedman, actriz que saltó a la fama por “Papá a la Deriva” de Mega, ahora busca su cupo en el Congreso como independiente por el pacto Unidad para Chile, de partidos de izquierda, en el distrito 12. En tanto, el actor y exmiembro de la Convención Constitucional, Ignacio Achurra, buscará un cupo por el distrito 14 en la lista del oficialismo. En la misma lista, el actor Felipe Ríos irá por el distrito 7 con cupo del Partido Liberal.

Patricio Laguna y Hotuiti Teao por la derecha

Por el distrito 15, de la Región de O’Higgins, también se presentará Patricio Laguna por el pacto “Chile Grande y Unido”. En tanto, Hotuiti Teao irá por la reelección. Eso sí, durante este ciclo competirá como candidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dejando atrás a Evópoli, partido con el que legisló por el distrito 7 de la Región de Valparaíso. Todos estos nombres con pasado en televisión hoy buscan un nuevo rumbo, esta vez en el Congreso.