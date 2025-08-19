Pactos por omisión: cómo entender el acuerdo de última hora que selló Chile Vamos con los partidos de Kast y Kaiser

El pacto compuesto por Chile Vamos y Demócratas, además de la lista integrada por republicanos, libertarios y socialcristiano alcanzaron un acuerdo anoche en dos regiones del país con el que buscan potenciar las opciones del sector en la elección senatorial de Arica y Aysén. Así, la denominada "nueva derecha" se omitió de competir en la primera y lo propio hizo el pacto de Evelyn Matthei en la segunda. Sin embargo, en el sector hubo frustración por no llegar a un consenso en Tarapacá y en Atacama, donde algunos consideran que podrían ser doblados por la izquierda.

Fue solo una hora antes del cierre de la inscripción de candidaturas al Parlamento cuando en Chile Vamos y Demócratas respiraron tranquilos al sellar un acuerdo con el pacto compuesto por republicanos, libertarios y socialcristianos —denominado Cambio por Chile—, el cual tiene como objetivo evitar la competencia entre las principales fuerzas de la oposición en la elección senatorial de dos regiones del país: Arica y Aysén.

Se trata de zonas en las que se escogen dos senadores cada una, por lo que en el ámbito político electoral se les califica como regiones “binominales”. En ellas, la oposición buscaba impedir una dispersión de voto frente a los candidatos del oficialismo, que en todo caso se dividió en dos listas, luego del descuelgue de partidos como Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social.

José Antonio Kast (P. Republicano) y Johannes Kaiser (P. Nacional Libertario). Foto: The Clinic

Es por ello que se trató de llegar a un pacto por omisión, es decir, que un bloque político se omita de competir en una región, de manera de favorecer a la otra lista con la que se llegó a acuerdo.

Así, en el caso de Arica, ni republicanos ni los libertarios presentaron candidatos, abriendo la opción a que el pacto de Chile Vamos capture a buena parte del electorado de la oposición. Así, la coalición inscribió anoche al senador José Durana (UDI), que irá a la reelección, y al diputado Enrique Lee, que se presenta como independiente en cupo de RN.

El tercer cupo fue entregado a Sandra Zapata, una independiente cercana al Partido Social Cristiano, pero que Chile Vamos concedió incluir dentro de su lista para mantener el acuerdo entre ambas listas de oposición.

De ese modo, en esa región el pacto liderado Chile Vamos se enfrentará a candidatos oficialistas como Vlado Mirosevic (PL) y Carmen Hertz (PC).

En Aysén, en cambio, fue el pacto que lleva como candidata a Evelyn Matthei el que se omitió. De ese modo la lista Cambio por Chile inscribió como candidatos a Manuel Anabalón Jeldres, Belén Oyarzún (Partido Republicano) y Felipe Enríquez.

En esa región, en tanto, el pacto oficialista lleva como principales cartas a Ximena Órdenes (ind.-PPD), Tomás Laibe (PS) y Rodrigo Araya (FA). A su vez, el pacto de los regionalistas y humanistas inscribió al diputado Miguel Ánguel Calisto, pese a que hasta hace unos días buscaba ser parte de la lista de Chile Vamos y Demócratas.

El republicano Sebastián Figueroa (segundo de izquierda a derecha) y el libertario Hans Marowski (a la derecha) fueron parte de los negociadores del pacto Cambio por Chile. Foto: The Clinic

Frustración por no lograr pacto en Atacama

En la oposición, sin embargo, anoche había frustración por no haber alcanzado un acuerdo en las otras regiones “binominales”, como son Tarapacá y Atacama.

Esta última, de hecho, se convirtió en uno de los principales nudos de la negociación. El interés era alto en cerrar un pacto por omisión ante el fuerte posicionamiento del oficialismo en la zona, que llevará como candidatas a la senadora Yasna Provoste (DC) y a la diputada Daniella Cicardini (PS).

Además, Jaime Mulet no irá como candidato a senador, sino a diputado, por lo que en la derecha temen que la izquierda los pueda doblar en la región.

Pero ni en Chile Vamos ni en los republicanos cedieron a bajar sus cartas. Por un lado, RN impulsó la reelección del senador Rafael Prohens, al tiempo que la UDI presentó al exdiputado Nicolás Noman, que contaba como punto a favor el haber competido en la segunda vuelta en la elección de gobernadores de noviembre de 2024.

Asimismo, Evópoli inscribió como independiente al exdiputado Giovanni Calderón, quien había aparecido como una alternativa en los diálogos para generar un acuerdo con los republicanos, que no se logró.

Los republicanos, en tanto, no estuvieron dispuestos a bajar la candidatura de la diputada Sofía Cid (ex-RN), quien -según aseguran los republicanos- contaba con un alto respaldo en encuestas internas. Los libertarios, en tanto, aseguran que estuvieron dispuestos a bajar su carta en la región.

Tampoco se consiguió un acuerdo en Tarapacá, donde la UDI defendió presentar a su actual senadora Luz Ebensperger, quien además es parte de la directiva del partido. Allí los republicanos insistieron en nominar al exdiputado Renzo Trisotti, un ex-UDI, por lo que en ambas regiones pesó el no dar señales de favorecer el denominado discolaje.

“El pacto Cambio por Chile se demuestra con hechos: logramos un acuerdo en dos circunscripciones senatoriales. Como Partido Nacional Libertario estuvimos disponibles para avanzar todavía más en esos entendimientos. Un ejemplo claro es que en Atacama y Tarapacá decidimos no llevar candidatos, justamente para facilitar la unidad”, dijo el vicepresidente de los libertarios Hans Marowski.