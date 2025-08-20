El clásico Donde Zacarías llega a Bellavista en el nuevo boulevard Terrazas San Cristóbal

Terrazas San Cristóbal abre sus puertas en Bellavista con 11 propuestas gastronómicas que incluyen a MIT Burger, Siete Negronis y Donde Zacarías, combinando cocina, coctelería y cultura.

Tras once años del inicio de sus obras, Terrazas San Cristóbal se alista para su anhelada apertura. El boulevard, ubicado en los faldeos del cerro San Cristóbal, en pleno Barrio Bellavista de la comuna de Providencia, promete convertirse en un nuevo epicentro gastronómico y cultural de la capital.

El proyecto reunirá a 11 bares y restaurantes con propuestas diversas que abarcan desde la cocina nikkei y los clásicos sándwiches chilenos, hasta hamburguesas gourmet y coctelería reconocida a nivel mundial. Se espera que el espacio reciba 80 mil personas al mes, consolidándose como una parada obligada para quienes visiten el barrio.

La oferta estará a cargo de reconocidas marcas como Barbazul, Kechua, Bartolo, Donde Zacarías, Los Güeros, La Vermutería, MIT Burger, La Chimba, Tapas y Birras, Ozaki y Siete Negronis.

MIT Burger: hamburguesas creativas

Entre los debutantes se encuentra MIT Burger, famosa en Santiago por sus hamburguesas estilo smash. Entre sus platos destacados está la Texas Ranger, elaborada con carne Black Angus rellena y cubierta de queso americano, cebolla caramelizada al bourbon, tocino crunch, salsa barbecue, mostaza, mayo ahumada y pepinos artesanales.

Su dueño, Felipe Henríquez, destaca la importancia de este nuevo espacio: “Estar en Terrazas San Cristóbal es un desafío bien entretenido porque revitaliza la vida nocturna y la gastronomía del sector, ofreciendo accesibilidad, seguridad y estacionamiento”.

El regreso de Siete Negronis

Otro protagonista será Siete Negronis, bar que nació en Mallinkrodt en 2016 y que fue elegido durante tres años consecutivos entre los mejores del mundo por el ranking de The World’s 50 Best Bars. Su propuesta combina coctelería de autor con más de 40 platos de alta gastronomía.

“Nosotros no buscamos ser un local que está de moda. Este es el décimo año de existencia de Siete Negronis con sus mudanzas y todo. Queremos ser un clásico”, afirma Matías Supan, socio fundador. Sobre su retorno a Bellavista, agrega: “No es solo una razón por la cual volvemos, sino una sumatoria. Estamos en un lugar realmente espectacular y queremos ser parte de esa recuperación del barrio”.

Clásicos de la sanguchería nacional

El boulevard también contará con la presencia de Donde Zacarías, emblemático local fundado en 1993 en el centro de Santiago. Su carta mantendrá íconos como el chacarero, el Barros Luco, el churrasco italiano y versiones de autor, además de platos como cazuela, pastel de choclo y ceviches.

Su dueño, Zacarías Alarcón, comenta: “Queríamos un lugar cercano a turistas y con mayor visibilidad. Terrazas San Cristóbal es perfecto para ese salto”.

Más que gastronomía

Además de su propuesta culinaria, el boulevard de Bellavista ofrecerá una agenda cultural y de entretenimiento, potenciando su cercanía con espacios como La Chascona, el club electrónico La Feria y el Teatro Mori. Su diseño y ubicación lo integran al circuito turístico de Santiago, con alternativas para todos los gustos y bolsillos.

Con su apertura, Terrazas San Cristóbal se perfila como un espacio donde gastronomía, mixología y cultura se encuentran, revitalizando uno de los barrios más emblemáticos de la capital.