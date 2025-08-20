“Genera un ruido innecesario”: Comando de Jara insiste en cuestionar decisión del PC de designar a Daniel Jadue como candidato a diputado

Los colaboradores de Jeannette Jara han reforzado el descontento de la candidata por la nominación del exalcalde como carta por el distrito 9. "Da una imagen que cuesta explicara. Claramente Jeannette Jara no era partidaria de esto", ha defendido el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de sus voceros de campaña.

La inscripción del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue como candidato a diputado por el distrito 9, movimiento que hizo el Partido Comunista (PC) —tienda en la que milita el exjefe comunal— continúa generando incomodidad en el oficialismo y, sobre todo, en el comando de campaña de la candidata del sector, Jeannette Jara (PC).

Y es que el lunes por la noche ya existían cuestionamientos previo a que el nombre de Jadue figurase oficialmente en la nómina de candidatos de la “lista grande” del oficialismo. En CNN Chile, el diputado Eric Aedo (DC), encargado del comando de Jara de conversar con el sector empresarial, ya hacía notar la molestia que provenía de su partido, la Democracia Cristiana (DC), con la nominación del exalcalde.

“Cuesta sostener para el PC que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos va bajando“, dijo el también vicepresidente de la Cámara de Diputados cuando aún los partidos políticos no inscribían la totalidad de los nombres de los candidatos al Congreso. En todo caso, desde hace días ya se auguraba que el PC no daría marcha atrás con quien encabezó la Municipalidad de Recoleta por casi 16 años.

“El estándar en política debe ser mayor a la del ciudadano que no se postula a estos cargos de elección popular”, secundó el diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC en la Cámara, a Aedo.

Y durante esta jornada fue otro integrante del comando quien expresó su sentir con la designación de Jadue. Se trató del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los voceros de la campaña de Jara. El parlamentario dijo, en entrevista con Radio Infinita, que tanto Jara como “los mismos compañeros del PC puede que se vean afectados por esa decisión (de que Jadue sea candidato)”.

En ese sentido, quiso recalcar que la definición la adoptaron dirigentes de un partido, el PC, “y uno tiene que respetar las decisiones. Pero de que tiene un efecto… Y el efecto no es positivo, lejos, tiene un efecto negativo”.

Dicha postura la argumentó al decir que, en su rol como vocero, debía “estar respondiendo este tema”, y que preveía que sería un tema que estará presente por un tiempo más.

“El tema es que genera un ruido innecesario, da una imagen que cuesta explicarla. Y esa explicación debo llevarla a que la den aquellos que la tomaron. Y no fue el comando. Claramente Jeannette Jara no era partidaria de esto. Los dirigentes insistieron ese nombre y ella cortó por lo sano de manera directa y tajante”, concluyó Lagos Weber.

El desmarque de Jara

El senador, al mencionar el corte “directo” por lo sano, hacía alusión a las declaraciones que dio la propia candidata ayer martes, horas después de que el nombre Jadue fuese oficializado como candidato del distrito 9.

“Ha pasado que se me pregunta por un candidato o por otro. Aquí las decisiones han estado en los partidos y la gente ponderará por quién vota y por quién no”, fue el punto que marcó la candidata oficialista al ser consultada por la nominación del exalcalde.

Y al ser consultada sobre si hubiese preferido que Jadue no fuese candidato, Jara dijo: “Cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza debiera haberse dedicado a su defensa”.

Sin embargo, también mencionó que haría campaña “para ser presidenta de Chile y voy a apoyar a todos los candidatos de las dos listas”, sin precisar si se tomaría una foto de campaña con el exalcalde, quienes ya comparten una foto de campaña del pasado, en 2021, cuando Jara se nominó como candidata a alcaldesa de Conchalí.