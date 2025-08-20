La silenciosa retirada de Calzedonia en Chile: cerró su tienda en Parque Arauco y el Costanera Center y ahora liquida sus productos en Falabella

Calzedonia, la empresa italiana de moda, cerró las puertas de sus dos tiendas en Parque Arauco y el Costanera Center. Con todo, sus productos siguen presentes en el sitio web de Falabella, aunque con descuentos relevantes.

Calzedonia, la compañía italiana de moda, conocida por sus medias, calcetines y trajes de baño, desembarcó en Chile el año 2017 de la mano de Falabella, con la apertura de una tienda al interior del Parque Arauco.

Luego, en marzo de 2018 estrenó una segunda sucursal en el Costanera Center, y complementó su expansión con presencia tipo corner dentro de Falabella en el mismo centro comercial.

Calzedonia nació en 1986, de la mano de Sandro Veronesi, con el objetivo de ofrecer productos de calidad con estilo italiano a precios accesibles, vendiendo exclusivamente a través de tiendas propias o franquiciadas. De ahí en adelante, la marca se expandió por Europa mediante este último modelo, lo que le permitió crecer rápida y controladamente.

Desde el 2010, la firma italiana comenzó una estrategia de globalización más agresiva, legando a Emiratos Árabes, Arabia Saudita, China y Japón. También arribó a Nueva York y Latinoamérica -aquí conquistó Brasil, una de sus primeras apuestas, México, Colombia, y luego nuestro país-.

Años después, el grupo cambió su nombre corporativo de Calzedonia Group a Oniverse, y a la fecha opera más de 5.700 tiendas en más de 55 países. En 2024 las ventas de la empresa superaron los 3.500 millones de euros en facturación global.

Calzedonia cierra sus tiendas en Chile

Así las cosas, todo apuntaría a que Calzedonia estaría retirándose del país, o bien, abaratando costos y centrándose en las ventas del espacio que tiene en Falabella. Esto, considerando que la tienda que tenía la marca en Parque Arauco bajó sus cortinas en marzo y lo mismo ocurrió con el recinto del Costanera Center en junio.

Además, al revisar el sitio web del retailer, todos los productos de la marca italiana están con descuentos relevantes, desde 50% hasta 65%. Al ser consultados sobre las rebajas y una eventual salida de Calzedonia, desde Falabella declinaron referirse al tema.

Cabe mencionar que el grupo italiano está liderado por Sandro Veronesi como consejero delegado, y opera con las marcas Calzedonia, Intimissimi, Falconeri, Signorvino y Tezenis y emplea a más de 40.000 personas en todo el mundo. La empresa mantiene su sede en su ciudad de origen.

A agosto de este año, Forbes estimó el patrimonio neto de Veronesi en US$1.900 millones.