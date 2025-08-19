Sopraval y Ariztía mezclan pollo en productos de “pechuga de pavo” por crisis de producción: marcas aseguran que ingredientes están debidamente etiquetados

Las empresas Sopraval y Ariztía reconocieron que sus productos de "pechuga de pavo" incluyen también pollo, un detalle que podría pasar desapercibido para muchos consumidores. Algunos supermercados ya actualizaron la información en sus plataformas digitales, transparentando la mezcla en los ingredientes.

En las últimas horas se conoció que las empresas Sopraval y Ariztía mezclan pollo en sus productos de “pechuga de pavo. Esta situación podría pasar inadvertida para algunos de sus consumidores. Sobre todo a aquellos clientes que compran a granel en la sección de fiambrería de los distintos supermercados del país.

Algunos supermercados, como Jumbo y Líder, se actualizó en su página web la descripción de sus productos. Ahora, la pechuga cocida Sopraval solo se presenta como pechuga y en sus ingredientes principales aparece “pechuga de pavo, pechuga de pollo, agua y proteína de soya”.

Según publicó Chocale.cl, anteriormente las cecinas Sopraval envasadas eran destacadas como “carne 100% pavo”, texto que ahora ya no está disponible. Si bien en los productos envasados aparece el cambio de los ingredientes, en la zona de fiambrería de algunos supermercados no está hecha dicha aclaración.

Dicho cambio podría estar vinculado a la crisis de producción de pavo, que llevó a Sopraval a nunciar que -el año pasado- que reconvertiría parte de sus instalaciones para la crianza de pollo debido a la disminución del consumo de pavo en el mercado nacional. Eso, sumado a la crisis que han provocado los brotes de influenza aviar.

La respuesta de las empresas

Agrosuper señaló a dicho medio que “estamos constantemente adaptando nuestros productos para adecuarnos a las tendencias de consumo. Protegiendo siempre la calidad y conveniencia de los mismos, sin modificar su esencia y siempre cumpliendo con la normativa vigente aplicable”. Además se defendieron señalando que “en todos nuestros productos los ingredientes se encuentran debidamente indicados en el envase“.

Por otro lado, Ariztía destacó su compromiso con la producción de pavo fresco 100% nacional, “el cual se mantiene en el tiempo desde que iniciamos la crianza y producción de esta ave a comienzos de este siglo”. Asimismo, agregaron que “tenemos hoy una capacidad única de procesar y cocinar pechuga fresca para fabricar ‘pechugas de pavo’ asadas, cocidas, etc. Al contrario de las otras marcas”, indicaron.

Consultados los supermercados, Tottus indicó que tiene “un compromiso constante con la mejora de la información de nuestros productos” y en caso de necesitar ajustes en la rotulación “lo realizaremos de inmediato para asegurar que la información a los clientes esté actualizada”.