Las adelantadas críticas de la oposición a eventual llegada de Nicolás Grau a Hacienda y su controversial paso por la cartera de Economía

Se espera que esta tarde el Presidente Boric realice un cambio de gabinete en el que el economista y militante del Frente Amplio asuma en el puesto que dejó Mario Marcel en la cartera de Hacienda. Su inminente llegada ya ha generado críticas de la oposición. "Esperamos que no sea verdad. Grau no genera consensos y ahuyenta la inversión extranjera", dijeron desde la UDI. En la oposición han recordado distintos episodios controvertidos de Grau, desde su ausencia en una cena minera por acudir a jugar un partido de fútbol hasta sus polémicos dichos en los que manifestó que las pymes podían recibir beneficios por la inflación.

Un cambio de gabinete han confirmado en el Palacio de La Moneda para horas de esta tarde, en el que se espera que el Presidente Gabriel Boric confirme quién sucederá a Mario Marcel en la cartera de Hacienda, luego de que el ministro presentara su renuncia al cargo por motivos personales.

Fuentes del oficialismo aseguran que ese rol lo asumirá en las próximas horas el actual encargado de Economía, el ministro Nicolás Grau, nombre que ya ha comenzado a generar cuestionamientos desde la oposición, pese a no haber asumido en esa repartición.

“Esperamos que esto no sea verdad. El ministro Grau es la peor persona para asumir el Ministerio de Hacienda. No genera consensos y ahuyenta la inversión extranjera”, aseguró el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal.

A su vez, su par de RN, Frank Sauerbaum alertó que la llegada de un nombre como el de Grau podría poner cuesta arriba la tramitación de proyectos clave en materia económica, como es la partida del presupuesto 2026, el de modificación tributaria o el del nuevo Financiamiento para la Educación Superior.

“Tenemos serias dudas respecto de la capacidad del ministro Grau para poder enfrentar las dificultades que presenta el erario fiscal. No le da ninguna garantía a los agentes económicos ni a los inversores ni tampoco a nosotros acá en el Parlamento”, dijo Sauerbaum.

Desde el Partido Republicano, asimismo, la diputada Sofía Cid dijo: “Esto confirma que el Gobierno ha optado siempre por priorizar lealtades políticas por sobre experiencia aprobada en conducción económica. Con Grau al mando de la billetera fiscal, será indispensable tener un cuidado único con las proyecciones y estadísticas del próximo año”.

Historial de polémicas

En la oposición, además, recordaron distintas controversias que ha abierto Grau durante su paso en la cartera de Economía.

Diputados como Henry Leal mencionaron que entre los principales flancos que tuvo en ese ministerio estuvo el haber recibido el rechazo de un grupo de 42 diputados del oficialismo a artículos clave del proyecto de ley de permisos sectoriales, liderado por Economía, por lo que incluso fueron al Tribunal Constitucional.

O cuando fue criticado por ausentarse de un evento relevante para el sector minero, como es la cena de la Cesco Week, para asistir a un partido de fútbol. Por ello, se le acusó de desinterés en esa área y el ministro habló de una polémica artificial.

La gestión de Grau también ha estado marcada por distintas declaraciones polémicas que han sido recordadas por diputados como Cristián Araya (Partido Republicano).

Una frase considerada desafortunada fue cuando en 2022 señaló que “a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios”, justificando que cuando estas venden productos, “parte de esos productos también los pueden vender un poco más altos”.

Sus dichos generaron críticas de los gremios empresariales. Más tarde Grau reconocería que se trató de una “mala frase”.

Otro momento de tensión que tuvo la gestión de Grau se dio en la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero, al presentarse cifras erróneas sobre las cuotas de la merluza por parte del subsecretario de Pesca, Julio Salas, algo que fue reconocido por el ministro.

No obstante, el secretario de Estado dio su respaldo a Salas, pese a que incluso desde el oficialismo pedían su salida.