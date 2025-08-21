Eduardo Aninat, exministro de Hacienda, tras sorpresiva renuncia de Marcel: “Sin desmerecer a nadie, fue la verdadera ancla del Gobierno”

El economista Eduardo Aninat destacó la gestión de Mario Marcel como ministro de Hacienda, y celebró el manejo de las finanzas públicas que tuvo mientras lideró la cartera. "Creo que se van dos ojos y dos oídos que contribuyeron mucho a que el país siguiera siendo estable", afirma.

La sorpresiva renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda ha desatado una ola de reacciones, y una provino del economista -y otrora jefe de la billetera fiscal durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle- Eduardo Aninat, quien destacó la gestión de uno de los pocos secretarios de Estado que habían acompañado al Presidente Boric desde el inicio de su administración.

Y es que Marcel arribó al gabinete de Boric en medio de grandes expectativas, pues no era cualquier economista el que llegaba a Teatinos 120: el experto venía desde el Banco Central, donde obtuvo el reconocimiento del mejor banquero central del mundo, según la revista internacional Central Banking.

Además, en medio de la incertidumbre que generaba en los mercados y agentes financieros el comienzo del mandato de Gabriel Boric, la nominación de Marcel generó tranquilidad.

En conversación con The Clinic, Aninat analizó el paso de Marcel por Hacienda y reconoció que su salida lo entristece. “Me pareció siempre una persona muy correcta, muy ordenada, muy seria para los números, contrario a lo que algunos dicen”, comenta.

“Yo creo, para ser bien sincero, y sin desmerecer a nadie, que Mario Marcel fue la verdadera ancla del Gobierno en el sentido técnico, económico, de que él cuidaba los equilibrios básicos, estoy seguro de eso“, agregó.

Por otro lado, el también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo comenta que “pueden haber críticas por aquí, por allá, tal ves una reforma tributaria exagerada, y que no llegó a nada, por decirlo así, pero para mí la salida de Mario Marcel es esperada, porque el Gobierno ya termina. Pero por otro lado, debo decir que me apena porque, por el bien del país, del Gobierno y de todos, creo que se van dos ojos y dos oídos que contribuyeron mucho a que el país siguiera siendo estable”.

“Yo no soy de los críticos que andan diciendo que todo está malo y que la economía se paró, no es así. Chile todavía es una luz en Latinoamérica, y todo el mundo está complicado, entonces espero que su sucesor mantenga de alguna manera el timón firme”, recalca Aninat.

En ese sentido, subraya que “este es un Gobierno que no tuvo grandes logros para ser franco, pero en mi opinión, un logro importante fue por lo menos que las finanzas públicas estuvieran ahí, tranquilas”.