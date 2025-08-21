El trabado pacto fiscal, la reforma de pensiones y los traspasos de Corfo al Gobierno: los hitos que marcaron la administración de Mario Marcel en Hacienda

Esta mañana Mario Marcel dejó el Ministerio de Hacienda sorpresivamente, tras más de tres años a cargo de la billetera fiscal. Durante su gestión, el expresidente del Banco Central se enfrentó a diferentes batallas, como la tramitación de la reforma de pensiones, el trabado avance de la reforma tributaria que sigue en discusión con lentos pasos, y frustrados intentos de nuevos retiros del 10%. El economista que llegó con la aprobación del empresariado a Hacienda, deja el gabinete con algunas tareas pendientes, con una exitosa discusión de pensiones, y con polémicas que no generaron mayores represalias a su figura.

Mario Marcel, uno de los ministros con mejor aprobación de todo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, dejó sorpresivamente el ministerio de Hacienda esta mañana, por motivos que aún no se trasparentan. El ahora ex secretario de Estado tuvo una movida gestión, con diferentes hitos que fueron marcando su administración.

Dentro de estos, destacó, en el aspecto positivo, la reforma previsional, que Marcel lideró junto a la exministra del Trabajo y actual candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Por otro lado, la trabada tramitación del pacto fiscal -el nombre que le dio el Ejecutivo a la reforma tributaria-, también marcó su gestión, ya que tras un duro revés en la Cámara Baja, no ha logrado avanzar en su totalidad en el Congreso.

También fue parte relevante del manejo de la billetera fiscal por parte de Mario Marcel, la polémica que se generó en torno a los traspasos de Corfo al Gobierno, solicitados por el propio exministro en su momento.

El aterrizaje de Marcel al gobierno de Gabriel Boric fue celebrado por sectores de la oposición tras su anuncio. El expresidente del Banco Central llegó a generar calma en el empresariado chileno, ya que su figura generaba buenas sensaciones en el rubro, por diferentes acciones como su oposición a los retiros de los 10%. En sus más de tres años, se logró mantener como uno de los ministros con mayor aprobación del gabinete.

El fallido pacto fiscal y su larga tramitación en el Congreso

Sin duda, la tarea pendiente más grande que dejó Mario Marcel con su repentina salida del Gobierno fue el pacto fiscal. En marzo de 2023 la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó en general el proyecto presentado por el Gobierno. Al ser rechazado en general, esto impidió al Ejecutivo ingresar una nueva propuesta por 12 meses.

Tras este acontecimiento, el ministerio de Hacienda se vio forzado a modificar el corazón de la reforma, con una serie de cambios que aún no logra generar consenso en el Congreso. Incluso cambiaron el nombre de la propuesta, pasando a titularse “Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar de Chile”.

En este periodo la cartera ha ingresado el proyecto por partes, de manera que se apruebe progresivamente. En septiembre tuvo su mayor avance, luego de que fuera despachado a ley el Pacto por el Crecimiento Económico y cumplimiento tributario.

Esta iniciativa busca elevar los estándares de cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante una modernización que permita combatir la evasión y elusión. Además, crea nuevas herramientas para perseguir los delitos tributarios y aquellos relacionados con el crimen organizado.

Si bien esta parte del proyecto tuvo ese gran avance, aún queda por tramitar el corazón de la propuesta. El impuesto a la renta se ha convertido en uno de los elementos más relevantes de la reforma, lo cual no ha generado consenso en el Congreso. En uno de sus últimos anuncios, el ministro Marcel puso nuevamente sobre la mesa la discusión de esta propuesta, generando un nuevo rechazo preliminar de la oposición.

Así, el pacto fiscal, que se transformó en una de las banderas principales de Hacienda, sigue sin avanzar.

La aprobación de la reforma de pensiones

Tal como el pacto fiscal, la reforma de pensiones, una de las principales promesas de campaña del Presidente Boric, tuvo que una larga tramitación. Pero, a diferencia del otro proyecto, la reforma previsional logró su aprobación en el Congreso. Con modificaciones, de todas formas, pero vio luz verde.

Si bien Jeannette Jara como titular del Trabajo se llevó los aplausos y reconocimientos, parte importante del proyecto fue liderado por Hacienda, bajo la tutela de Mario Marcel.

El ministerio fue el encargado de aterrizar la propuesta en el Congreso para su discusión en las comisiones de hacienda de ambas cámara.

Mario Marcel firmando el decreto de la reforma de pensiones. Foto: Gobierno de Chile.

Marcel, junto a la hoy candidata presidencial del Partido Comunista y al presidente, fueron los encargados de firmar el decreto para promulgar la reforma.

“El día en que se aprobó la reforma dijimos que esta había sido fruto de la perseverancia, el diálogo y la disposición a innovar. Todo ello será importante también para su implementación. Ahí vamos a estar, mojando la camiseta, dejando todo en la cancha, para que esta reforma, después de haber sido un sueño, propuesta y ley, pase a ser una realidad que mejore la vida de millones de chilenas y chilenos”, dijo Mario Marcel tras su aprobación.

Los traspasos de Corfo que pusieron contra las cuerdas a Mario Marcel

El ministerio de Hacienda había logrado salir ileso de diferentes casos que golpearon al Gobierno por el caso convenios. La cartera liderada por Mario Marcel no protagonizó ninguna polémica, lo que permitió al expresidente del Banco Central afiatarse como uno de los secretarios de Estado con mayor respaldo.

Sin embargo, a inicios de este año, el ministerio a cargo de la billetera fiscal sufrió un golpe. The Clinic dio a conocer que en 2023 requirió traspasos extraordinarios desde Corfo por más de $3,4 billones.

Según constató una investigación de este medio, Mario Marcel argumentó que los recursos eran necesarios porque estaba “copado el nivel de endeudamiento” de ese año. La solicitud del entonces ministros se vio frenada por el rechazo de Corfo, que veló por proteger el patrimonio de la corporación.

El caso golpeó fuertemente a Marcel y la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Tras conocerse esto, el exministro defendió la transacción. “Se financió lo que eran las prioridades del presupuesto de ese año, que eran en materia de seguridad pública, de salud, de vivienda. Eso fue el destino en general de estos recursos”, afirmó el titular de Hacienda.

Finalmente, tras la defensa del ministerio y de la Dipres, el caso no generó mayores represalias para los jefes de cada cartera. En todo momento, Mario Marcel la bajó el perfil a la polémica, disparando contra el contenido del reportaje y con las reacciones de la oposición, que tildó de “destempladas”.

El no al quinto retiro y el control de la inflación

La administración de Gabriel Boric comenzó con una importante votación en el Congreso. La Cámara Baja se preparaba para votar un quinto retiro del 10%, una propuesta que en todo momento, Marcel en su calidad de economista rechazó, pero que gran parte del Gobierno, incluido el mandatario, promovió.

La propuesta de un nuevo retiro se dividió en dos: una emanada de la cámara, que no ponía mayores restricciones, y otra propuesta por el Ejecutivo, con redacción de Hacienda, que ponía un importante pero, que solo permitía el retiro si es que era para pagar deudas. Ambas ideas fueron rechazadas, lo que a la larga generó alivio en el Gobierno.

Aparte de la batalla contra los retiros, uno de los principales desafíos con los que llegó Mario Marcel a manejar la billetera fiscal, fue la constante lucha contra la inflación. El Gobierno aterrizó en La Moneda con una de las cifras de IPC más altas en la historia reciente del país, producto de la pandemia. 2022 cerró con una inflación de 12,8%.

Con una serie de medidas, el Ejecutivo logró reducir en un año la inflación a un dígito. El IPC finalmente logró bajar al 4%. Pese a una leve alza mensual durante julio, Marcel dejó el Gobierno con una inflación acumulada de 4,3%.

La pelea con el Consejo Fiscal Autónomo y el fin al CAE

La última polémica que expuso al ministro Mario Marcel fue protagonizada por el Consejo Fiscal Autónomo. En el marco de la discusión de presupuesto, la entidad presentó ante la Comisión Mixta de Presupuesto un informe en el que revelaron falencias en la administración de la billetera fiscal.

El CFA advirtió que el país enfrenta una situación de estrés fiscal prolongada, y advirtió que la cartera liderada por Mario Marcel estaba impulsando promesas poco realistas. El hecho generó una respuesta inmediata por el extitular de Hacienda, quien en primer lugar acusó a la institución de exceder sus atribuciones con las advertencias que contenía el informe. Además, defendió los movimientos liderados por el Ejecutivo, y aseguró que se hicieron en virtud de cumplir metas prometidas para el 2026.

Otro fantasma con el que tuvo que lidiar Marcel con su llegada al gabinete de Boric fue el fin al CAE. Esta también se convirtió en una de las principales banderas de lucha del mandatario durante su campaña. En octubre de 2024, el jefe de Estado anunció el proyecto de ley que proponía un nuevo sistema de financiamiento llamado Financiamiento público para la Educación Superior (FES), que permitirá reemplazar al actual. La elaboración de la propuesta implicó aunar esfuerzos de diferentes carteras, entre ellas Hacienda.

Este miércoles 20 de agosto la iniciativa anotó su primer triunfo, tras ser aprobada en general por la Cámara Baja.