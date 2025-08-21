Radiografía de la Conciencia Empresarial: las empresas tienen conciencia ambiental, pero desconectada de su negocio

El estudio, realizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial y el Centro de Políticas Públicas UC, reveló que las acciones de cuidado del medioambiente y sustentabilidad son las que están mayormente incorporadas en las empresas.

Compartir

El pasado 6 de agosto, el Observatorio de la Conciencia Empresarial, junto con el Centro de Políticas Públicas UC, The Clinic y Colaborativa, presentó los resultados de la primera Radiografía de la Conciencia Empresarial en Chile.

El estudio –que tuvo una muestra de 100 empresas– busca analizar el grado de conciencia que declaran tener las compañías chilenas y hacer una radiografía al respecto. La Conciencia Empresarial se define como “la capacidad de una empresa de reconocer el impacto de su actuar y generar valor social en distintos ámbitos, desde el giro mismo de su negocio”.

Sobre este estudio, la representante del Centro de Políticas Públicas UC, Ángeles Morandé, señaló que “fue muy interesante poder analizar mediante fuentes secundarias lo que están haciendo las empresas, y dimensionar su aporte en una primera radiografía nos da luces de cómo se ha ido tomando conciencia desde el mundo empresarial de su rol como actor social relevante y desde su propio quehacer productivo”.

Una radiografía inédita a las empresas chilenas

Entre sus hallazgos se observa un mayor énfasis en la conciencia con el medioambiente (82%), mientras que hay menores niveles de cumplimiento en la dimensión de orientación a la demanda (32%).

Sin embargo, uno de los resultados más reveladores respecto a la conciencia con el medioambiente fue que 3 de cada 4 empresas dicen tener un propósito social o ambiental, pero solo el 40% lo conecta realmente con su negocio principal y menos de la mitad de estas mantienen rentabilidad positiva. Este hallazgo lo ejemplifica el fundador del Observatorio de la Conciencia empresarial, Alexis Camhi: “Un banco en vez de estar enfocado con un propósito en torno al agua, debería orientarse a la alfabetización financiera”.

Sobre el punto anterior, Morandé advierte que que esa desconexión es problemática: “un propósito es un norte que orienta todo su accionar, todas sus decisiones y que atraviese a la organización completa”.

Morandé explica además que una empresa consciente debe ser capaz de unir propósito con negocio, y asegurar que su negocio sea rentable o “difícilmente podrá orientar su accionar hacia un propósito ambiental o social”.

La mayoría de las empresas estudiadas afirmaron llevar a cabo acciones de gestión ambiental y sustentabilidad de los procesos, como medir su impacto (88%), manejo de residuos (96%), obteniendo certificaciones ambientales (86%) y manteniendo infraestructura sostenible (76%).