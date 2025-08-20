Jumbo lanza carros de supermercados para mascotas y divide a veterinarios y clientes: “La idea es que esto sea ocupado para una emergencia”

Jumbo implementó de carritos especiales para que las mascotas acompañen a sus dueños durante las compras. La iniciativa incluye ocho normas de uso, con el fin de resguardar la seguridad, limpieza y comodidad dentro de los locales.

En los últimos días se viralizó en redes sociales, especialmente TikTok y X, el uso de “carritos de supermercado para mascotas” al interior de distintos locales de los supermercados Jumbo, quienes se denominaron como el “primer supermercado pet friendly”. Se trata de carros de supermercado que tienen incorporados una jaula para que perros de hasta tamaño medio.

Consultados por The Clinic, Jumbo explicó que “los carros PetFriendly se encuentran en 4 locales como parte de un piloto: Bilbao, Ñuñoa, Concha y Toro y Lo Castillo. En esta etapa estamos evaluando los resultados de la iniciativa y recibiendo comentarios de nuestros clientes. Hasta el momento, la recepción ha sido muy positiva y estamos evaluando un plan para expandirla a más supermercados en el país“.

Desde la cadena de supermercado establecieron un total de ocho normas para hacer uso de este tipo de carros, entre las que destaca que las mascotas deben estar cómodas y tranquilas, en todo momento deben permanecer en los carros y no pueden ingresar a las zonas como Rincón Jumbo, cafetería, bodegas y áreas de alimentación. Asimismo, sus dueños deben evitar alimentarlos y deben limpiar los carros una vez utilizados.

“Con esta iniciativa buscamos ofrecer una solución segura, cómoda e innovadora para quienes quieren visitar el supermercado acompañados de sus mascotas. Esto representa un paso más para que todos puedan vivir la experiencia Jumbo”, recalcaron desde la empresa.

Las reacciones a los carritos de Jumbo

La cuenta de TikTok @mollyymagdi subió un video mostrando cómo su gata usaba uno de los carritos implementados por Jumbo. “Si andaban paseando con tu humano y justo se le olvida algo en el super, ahora pueden entrar juntos. La idea es que esto sea ocupado para una emergencia y no para pasear ni vitrinear“, recalca. “Para un canino muy grande, este carro se le haría un poco pequeño. Pero para un gato o un perro mediano, encuentro que está muy bien de tamaño”, describió.

Otra usuaria de la misma red social destacó la idea de Jumbo, contando que “íbamos de paseo pensando quien se quedaba con ella en el auto cuando vimos los carros. Para estos casos fue muy salvador, además cómoda y feliz. Todos los que pasaron le hicieron cariño y jugaron”, contó.

¿Es bueno llevar animales a centros comerciales y supermercados?

La veterinaria y etóloga clínica, Josefa Ramírez, también conocida como Joseveterinaria en Instagram, tiene una visión crítica de los carros implementados por Jumbo y recalcó que no es recomendable llevar a las mascotas a espacios creados por y para humanos. En conversación con The Clinic, Ramírez recalcó que “en realidad los animales no deberían acompañarnos a esos lugares ya que están llenos de estímulos, ruidos y de cosas que ellos no están acostumbrados. También por su sistema sensorial los perciben de forma diferente a nosotros”.

“Los carritos no me gustan para nada. No me gusta llevarlos ni encima ni adentro en forma de jaula, porque muchos de los perros no están acostumbrados a esto. Entonces, exponerlos a esta situación incómoda más la cantidad de estímulos que ya son incómodos, es aún peor para los animales”, afirma la veterinaria.

Sobre cómo saber cuándo una mascota está incómoda, Ramírez asegura que “muchos de los perros no querrán entrar al carrito y dentro de él harán señales que indican que están incómodos. Como relamidos, bostezos, llantos y gimoteos, entre otras señales. Es importante poder pasarle algún producto desinfectante al uso de los carros, pero más allá recordar que estos pueden ser tóxicos también para ellos”.