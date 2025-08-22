A 21 años de la gloria: el día que Nicolás Massú inmortalizó su nombre en los libros de historia y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas

Hoy se cumplen 21 años desde el increíble logro alcanzado por Nicolás Massú, quien en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 se quedó con la medalla de oro en una icónica final a cinco sets frente al estadounidense Mardy Fish.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

El 15 de agosto de 2004, comenzó a disputarse el tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas. Nicolás Massú -quien llegaba como número 14 del ranking mundial- realizaría una de las campañas más notables en la historia del deporte chileno.

En la primera ronda de la competición, el chileno enfrentaría a Gustavo Kuerten. El brasileño, junto a Marcelo “Chino” Ríos, era el único sudamericano en alcanzar la primera posición del ranking ATP hasta la fecha. Massú se impuso a “Guga” y avanzó a la segunda ronda, donde derrotaría a Vincent Spadea, para luego vencer en tercera ronda al ruso Igor Andreev.

Tras imponerse en cuartos del final al español Carlos Moyá, Massú se enfrentaría en semifinales a Taylor Dent, a quien vencería por 7-6(5) y 6-1. Con esto, el viñamarino aseguraba su pase a la final, en donde enfrentaría al estadounidense Mardy Fish, quien había derrotado a su compañero de duplas, Fernando González, en la otra llave de las semifinales.

En un memorable partido que duró más de tres horas, Massú logró vencer a Fish por 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4, y ganó el oro, una hazaña histórica para el deporte chileno. Además, un día antes la dupla chilena Massú-González obtuvo el primer oro para el país en unos Juegos Olímpicos, por lo que el “Vampiro” conseguiría su segunda presea dorada en Atenas gracias a su triunfo en singles. Un hito inédito en el tenis y para Chile.

Un antes y un después los libros de historia gracias al triunfo de Massú en Atenas

Al regresar al país, Massú se mostró sorprendido ante el apoyo de la gente frente a su notable desempeño en los JJOO. “Es increíble, nunca me imaginé que iba a ser tanto el cariño de la gente y me emocioné demasiado. No me lo esperaba, es algo muy grande, la gente está increíble y salió del trabajo para saludarnos y eso es increíble, estoy muy orgulloso”, afirmó.

Transcurrido un mes de la obtención de las medallas, diputados y senadores realizaron un acto conmemorativo en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. Al final la celebración, Massú indicó que después del evento, su cabeza estaría centrada en la próxima competición: “Este es el último evento que hago para concentrarme en la Copa Davis. Se termina el pensar en lo que hice y viene el tiempo de analizar lo que viene”.

Actualmente, Nicolás Massú se desempeña como entrenador del tenista polaco Hubert Hurkacz, número 39 del ranking ATP, quien se encuentra recuperándose de una operación de rodilla. Durante una entrevista en la que se le consultó por el rol del chileno en su carrera, Hurkacz señaló que “Nico era un gran luchador en la cancha y ahora como entrenador también es algo que pone sobre la mesa. Ese tipo de actitud realmente enciende una chispa dentro de mí”.