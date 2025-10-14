Pedro Carcuro revela petición de Fernando González a Nicolás Massú previo a final de dobles en Atenas 2004: “Quiero tener la oportunidad de ganar la medalla de oro”

En el marco de una nueva versión del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), Pedro Carcuro abrió el evento con una anécdota de los tenistas en Atenas 2004. El periodista deportivo afirmó que en un principio, Massú no iba a disputar la final de dobles, pero González habló con él y lo convenció de jugar el partido decisivo que le dio a Chile sus primeras medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. "González entra a su habitación y le dice 'Nico, quiero tener la oportunidad de ganar la medalla de oro. Quiero jugar el dobles'. El 'Nico' sabía que esta petición iba en contra de sus intereses. Pero respetando el colectivo, respetando el sentido de unidad dijo: 'sí Fernando, vamos'", dijo Carcuro.

Compartir

Durante esta jornada, el mundo empresarial, político y académico se reúnen en una nueva versión del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), organizado por ICARE. La XLVII edición del evento lleva por lema “Verba et facta: Palabras y Hechos”, con un llamado a pasar del diagnóstico a la acción en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

La instancia busca generar un espacio de diálogo transversal entre autoridades públicas, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil para debatir medidas concretas que impulsen un crecimiento sustentable en el país.

Pedro Carcuro revela la conversación entre González y Massú previo a la final de dobles de Atenas 2004

El periodista deportivo, Pedro Carcuro, fue el encargado de abrir el evento. Y lo hizo recordando el terremoto de 1960 previo al Mundial de 1962, y haciendo hincapié en una historia de Fernando González y Nicolás Massú previo a la final de dobles en Atenas 2004, que le dio a Chile su primera medalla de oro en una cita olímpica.

“Quiero contarles un hecho que está en el archivo que no ha tenido la relevancia que uno pudiese esperar. Estamos hablando de lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Chile haciendo una actuación impresionante en el tenis: Nicolás Massú gana la semifinal del día viernes, y Chile clasificó a la final de dobles que se jugaba el día sábado”, aseguró Carcuro.

Pero el domingo Massú jugaba por la presea dorada frente al estadounidense Mardy Fish. Y tenía una decisión tomada respecto a la final de dobles: “Massú había pensado seriamente la posibilidad de no jugar la final de dobles. Lo que le digo es cierto. Conversando con su técnico, con el ‘Pato Rodríguez’, habían determinado que era mejor descansar el día sábado“, recalcó.

Fue ahí cuando Fernando González le hizo una petición única. “Y de pronto qué es lo que pasa: González entra a su habitación y le dice ‘Nico, quiero tener la oportunidad de ganar la medalla de oro. Quiero jugar el dobles’. El ‘Nico’ sabía que esta petición iba en contra de sus intereses. Pero respetando el colectivo, respetando el sentido de unidad dijo: ‘sí Fernando, vamos’“, dijo Carcuro.

“Ese es el sentido de equipo que necesitamos. El resultado fueron 20 millones de chilenos que empujaron a estos dos muchachos para darnos la primera medalla de oro en nuestra historia. Este es un ejemplo de cómo trabajando en equipo podemos hacer grandes cosas, porque no tenemos nada y queremos hacerlo todo”, cerró el periodista deportivo.