Clemente Saavedra, capitán de los Cóndores, anticipa la final sudamericana frente a Uruguay por un cupo en Australia 2027: “La brecha con ellos se ha achicado”

El tercera línea de la selección de rugby anticipa la final de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Australia 2027. A no ser que ocurra un milagro en la semifinal de vuelta entre Uruguay y Paraguay, el conjunto nacional enfrentará a Los Teros por el cupo en la próxima cita planetaria. "El aspecto más clave va a estar en el breakdown, porque ambos equipos tienen muy buenos pescadores", asegura Saavedra.

La selección chilena de rugby pasa por un gran momento. Después de la histórica clasificación al Mundial de Francia 2023, el equipo dirigido por Pablo Lemoine tiene el foco puesto en una nueva cita mundialista: Australia 2027.

A su vez, este año no ha estado exento hitos para el rugby chileno. A principios de julio Chile derrotó 40-16 a Rumanía en el Estadio Nacional, lo que le valió ingresar por primera vez al Top 20 del ranking mundial de World Rugby y lograr ser oficialmente considerado un equipo Tier 2.

En paralelo, el conjunto nacional comenzó con el pie derecho su camino al Mundial de la disciplina. En la semifinal de qualy sudamericana, los Cóndores derrotaron a Brasil y se instalaron en la final a la espera de la llave entre Uruguay o Paraguay.

Cabe señalar que Los Teros tienen la primera -y más segura- opción de quedarse con el pase a la final después de derrotar en el duelo de ida a los paraguayos en su casa por un contundente 38-0. En Chile, ya dan por hecho que serán Los Teros los rivales a vencer por el cupo directo, lo que debiera oficializarse este 23 de agosto después del partido de vuelta que se jugará en Montevideo.

Uruguay en la mira de los Cóndores por un cupo en Austalia 2027

En conversación con The Clinic, Clemente Saavedra, capitán de los Cóndores, se refirió a las semanas de preparación y a las claves para enfrentar a Uruguay por el cupo directo a Australia 2027. Además, habló sobre su rol como líder del conjunto chileno y el presente del rugby chileno.

-¿Cómo han sido estas semanas de preparación después del triunfo frente a Brasil y de cara a la final de las clasificatorias sudamericanas?

–Es la tercera semana de preparación ya que tuvimos una semana off. La primera semana los objetivos fueron conexión física y mental. Después de dos semanas del partido uno queda golpeado. Las últimas dos semanas han sido 100% enfocadas en la parte física e implementar el plan de juego. Hemos ido de lo simple a lo más complejo pero ya tenemos todo listo. Ahora estamos implementando y afinando los últimos detalles. Esta es última semana para afinar esos detalles y ya la próxima semana tenemos semana de partido.

–Uruguay históricamente ha estado un paso por delante de Chile. Pero la brecha se ha acortado en los últimos años, sobre todo en los partidos de Selknam con Peñarol. El objetivo claramente es clasificar lo antes posible al Mundial de Rugby y no tener que dar la vuelta larga. ¿Cómo ha sido el trabajo mental del equipo para enfrentar este desafío?

–En el papel Uruguay es mejor que Chile. Han ido a más mundiales, tienen más victorias y mejor ranking. Efectivamente la brecha se ha achicado. En los últimos años, Chile Rugby ha hecho las cosas muy bien en todo sentido: jugadores, staff, dirigencial y comercial, hemos crecido mucho en todas las áreas. En cambio, Uruguay se ha estancado. Por eso la brecha con ellos es menor.

Hay dos componentes mentales claves que trabajamos. El primero es el convencimiento de que se puede, lo podemos lograr. Tenemos todas las competencias y factores externos e internos para poder ganarles. Después, meternos en la cabeza una mentalidad ganadora. Creo que ahí es donde podemos seguir creciendo: no ponernos techo y no conformarnos. Como sociedad somos muy buenos para conformarnos, nos quedamos mucho con los triunfos morales y no con resultados dentro de la cancha. Tenemos que tener una mentalidad ganadora, buscar resultados importantes y positivos en la cancha para que los triunfos morales queden en segundo plano.

–Raimundo Martínez dijo en una ocasión que para este nuevo proceso mundialista debían ser la misma bestia pero distinto animal. Por ejemplo, han trabajado varios años como equipo con el Ejército y la Armada en distintos tipos de ejercicios físico y mental. ¿Cómo ha cambiado esta preparación de cara al Mundial de Australia 2027 en relación a la clasificación a la cita planetaria de Francia?

–Para la clasificatoria pasada, el ir a actividades con los marinos y buscar distintos lugares que nos sacaran de la zona de confort era netamente para llevar el cuerpo al extremo en la parte física. Ese aspecto ya lo dominamos. Este año fuimos a un campamento en la Base Naval de Punta Arenas en marzo y la semana pasada a Las Salinas -junto al Centro de Liderazgo de la Armada y el Departamento de Planificación y Conducción Operacional de la Academia de Guerra Naval-. Ahora pasamos al siguiente escalón, que es cómo hacer para tomar la mejor decisión bajo presión.

Creo que ahí está la diferencia entre los equipos Tier 1 y Tier 2. Un equipo Tier 1, por la experiencia que tienen, son capaces de optimizar sus decisiones bajo presión. Nosotros estamos afilando y manejando ese aspecto, que es muy importante en estos partidos clasificatorios. Una buena o mala decisión te puede dejar dentro o fuera del Mundial.

–Uruguay tiene células potentes de forwards y buen juego de manos en los backs. ¿Cuáles son las claves que han analizado para enfrentar a los uruguayos?

–Hemos analizado mucho a Uruguay y también a nosotros mismos. Las dos cosas son muy importantes. Nos conocemos de memoria con Uruguay, han sido cinco años que tienen prácticamente el mismo equipo. Y Chile igual. El aspecto más clave va a estar en el breakdown, porque ambos equipos tienen muy buenos pescadores. Otro punto clave es la disciplina. El equipo que hace menos penales va a estar más cerca de llevarse el partido. Los espacios serán muy cerrados. Un penal te puede dar tres puntos o te hace avanzar 40 metros en la cancha. Creo que esos son los dos puntos más importantes.

–Tomaste el rol de capitán para estos partidos de clasificación después de la lesión de Martín Sigren. ¿Cómo has tomado el rol de liderar al equipo? ¿Esperabas la elección?

–Me llegó 100% de sorpresa. Con Selknam este año me tocó volver a liderar después de mi lesión (contra Escocia en noviembre del año pasado). Lo tomó con mucha responsabilidad pero al mismo tiempo es un desafío muy entretenido para mí. Me gusta manejar el grupo. Soy bueno para delegar, en el buen sentido de la palabra, y armar distintas estructuras y grupos de trabajo con sus líderes. Eso ha hecho que el equipo trabaje muy bien, somos como un motor de auto.

–¿Cómo es tu relación con Pablo (Lemoine)? ¿Es cercana?

–Pablo se puede mostrar muy serio, como un hombre frío y lejano. Pero semana a semana tenemos muchas conversaciones, es alguien que siempre está ahí para dar un consejo. Es importante escucharlo, porque tiene mucha experiencia. Cuando tengo alguna duda siempre está abierto a contestar. Hemos creado una muy buena dinámica, donde el aspecto más importante es la confianza. Me siento respaldado por el staff técnico y también por los jugadores.

–El rugby dejó de ser un deporte aislado en una burbuja y está llegando cada vez más a diferentes comunas y regiones. ¿Cómo ves el presente del rugby chileno en materias de crecimiento? ¿Cómo proyectas la disciplina en el país?

–De todas maneras hay un crecimiento. A nivel clubes quizás no ha crecido tanto, pero te puedo aseguras que el número de jugadores ha aumentado exponencialmente. Eso es lo más importante. Mientras más jugadores hayan, habrá más rugbistas habilitados para jugar en los Cóndores y pelear un cupo en el equipo. Ese es el proyecto más ambicioso, que hayan jugadores seleccionables en todo Chile, no solo en Santiago. Chile tiene una limitancia que son los traslados, pero por eso se hicieron los Centros de Formación en Regiones (Cesfar). Con estos centros, que cada vez irán apareciendo más, aumentará el número de jugadores.