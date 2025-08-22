La problemática del comercio digital y los derechos de autor

Compartir



En relación con la publicación del día 21 de The Clinic, donde la Corporación del Libro acusa a Mercado Libre de ser una ‘cuneta digital’ por venta de libros falsificados, nos resulta interesante que medios como este den cabida a una problemática que aborda el comercio digital con obras protegidas por los derechos de autor.

Si en una sociedad no se practican regulaciones efectivas de protección a la propiedad intelectual que permitan a los creadores obtener beneficios por su trabajo, disminuyen los incentivos para continuar generando nuevas obras artísticas e intelectuales, y se estancaría su producción.

Adicionalmente, diversos estudios de economía reconocen el creciente peso que tienen las industrias creativas en el producto interno bruto de los países. Su actividad genera gran cantidad de empleos, impulsando un ambiente sostenible que contribuye al desarrollo continuo y al crecimiento.

Por lo anterior, es deseable que las plataformas digitales sean aliadas en la promoción de la legalidad en todos los espacios e industrias, por cierto, también en el ecosistema cultural, teniendo como prioridad el respeto de los derechos morales y patrimoniales de los creadores.

La revolución digital debe adherir y construirse sobre la legalidad vigente, que —en este caso— garantiza que autores y autoras reciban una pequeña pero justa remuneración por la venta y por el uso de sus obras, tal como ocurre con las fotocopias o copias digitales. De esta manera, nuestro país podrá seguir fomentando la creación literaria y académica.

El mundo de la cultura y del libro no está exento de la necesidad de protección, seguridad y legalidad que reclaman otros sectores de la sociedad. No solo de pan se vive: la creatividad también debe ser reconocida y remunerada conforme a derecho.

