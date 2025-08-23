Newsletter Poder: Marcel abandona el Gobierno con pocos elogios

Juan Diego Montalva escribe sobre los hechos que marcaron la semana en una nueva publicación del Newsletter Poder. La salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda y la disputa presidencial en la derecha, entre los temas abordados.

Compartir

¡Buenas! Cambio de gabinete e inscripción de candidaturas no es poco. Gran semana que abordar en este The Clinic Poder. Dificulto una mejor semana.

Sale la columna vertebral de este Gobierno. El ministro de Hacienda Mario Marcel abandona sonriente Teatinos 120 “por razones personales”. Determinante fue su poca afinidad con comando de Jeannette Jara.

La gran batalla está en la derecha. Todo listo para el inicio de las presidenciales y parlamentarias. Y todo se juega en la oposición con sus cuatro candidatos presidenciales.

Sequía de pensamiento en el oficialismo. No existen intelectuales de izquierda que trabajen un relato articulado sobre los problemas generales del país. El Frente Amplio no tiene libros o intelectuales de referencia que mostrar.

Preocupa el desborde de Mario Desbordes y Cristián Monckeberg por exclusión en lista parlamentaria de involucrados en casos de alta connotación pública. El Gobierno llevaba tiempo celebrando la detención en Colombia del sicario del “Rey de Meiggs” que conocimos el domingo pasado.

Y llegó la hora para dos ilustrísimos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago con cuadernos de remoción. Y en tiempos de crimen organizado, notable reportaje del Financial Times sobre el boom de la cocaína latinoamericana en el mundo.

Lee la nueva edición del Newsletter aquí.

Regístrate para recibir el Newsletter todas las semanas en tu correo aquí.