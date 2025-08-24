Influencer movilizó a sus seguidores tras enterrar “tesoros” en Caleta Lenga: el premio mayor era de $500 mil

Decenas de personas llegaron al balneario ubicado en la comuna de Hualpén, para buscar los cofres con dinero en efectivo que Ignacio Villalón escondió en la arena. "La actividad fue un total éxito, llegó mucha gente, estaban todos súper contentos de poder haber participado", expresó el organizador de la jornada.

Compartir

Un influencer chileno hizo que decenas de sus seguidores llegaran hasta Caleta Lenga, en la comuna de Hualpén, a buscar “tesoros” que enterró en la arena de dicho balneario.

Se trata de Ignacio Villalón (@estamos_pato), quien movilizó a sus seguidores hasta el mencionado lugar, luego de publicar en sus redes que había escondido distintos cofres con dinero en efectivo.

Cuatro cofres con 50 mil pesos y uno con $500 mil eran los premios anunciados por Villalón.

De dicho modo, adultos y niños llegaron hasta el lugar. Algunos buscaron los cofres con sus propias manos, otros estaban equipados con algunas herramientas.

El propio influencer compartió registros de la actividad, junto con dar a conocer a un par de afortunados que encontraron tesoros.

El cofre con el premio mayor fue el último en ser encontrado. La afortunada que lo halló expresó que “con esto voy a poder pagarle el examen a mi mamá”.

Mientras tanto el propio organizador de la jornada expresó su satisfacción por lo ocurrido “La actividad fue un total éxito, llegó mucha gente, estaban todos súper contentos de poder haber participado”, declaró.