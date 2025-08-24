Natalia Valdebenito no se presentará en Rancagua: show suspendido por “razones de fuerza mayor”

La cancelación de este evento, que estaba programado para el 4 de septiembre, se da una semana después de que la propia comediante se disculpara públicamente por un controvertido chiste en el que hacía referencia a la tragedia en El Teniente.

Compartir

La comediante Natalia Valdebenito, quien recientemente se vio involucrada en una polémica a raíz de un controvertido chiste en el que hizo referencia a la tragedia de la mina El Teniente, no llevará a cabo su show en Rancagua, el que estaba programado para el 4 de septiembre.

En las redes sociales del Teatro Regional Lucho Gatica, se anunció la suspensión del show de Natalia Valdebenito. En el comunicado redactado por la productora a cargo del evento, se aludió a “razones de fuerza mayor”.

“Por razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción, el show de Natalia Valdebeneto – “Esto es un Secreto”, programado para el 4 de septiembre a las 20:000 horas en el Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua, ha sido suspendido”, dice el citado escrito.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causar. La devolución total de las entradas será gestionada por la ticketera, quien se pondrá en contacto directamente al correo asociado a la compra”, añade.

La polémica de Natalia Valdebenito y El Teniente

Cabe consignar que hace un par de semanas, en redes sociales se viralizó un extracto de una rutina de Natalia Valdebenito, en el que decía: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate”, en relación a los fallecidos en la mina El Teniente.

El chiste, sacado de contexto según manifestó la propia artista, llevó a la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua -entidad a cargo del Teatro Lucho Gatica- a pronunciarse al respecto, rechazando “tajantemente” lo sucedido y exigiendo disculpas públicas.

Y si bien en primera instancia Valdebenito usó sus redes sociales para señalar que la polémica era “artificial” y que no había hecho “nada de malo”, posteriormente pidió disculpas a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Mis sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y, en especial, a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente”, fue parte de lo que expresó en el mencionado video.

Asimismo, remarcó la necesidad de disculparse, “porque el dolor ajeno también me atraviesa, me importa. Lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca”.