Alcalde de Independencia reafirma rechazo a recibir la Supercopa entre la U y Colo Colo en el Estadio Santa Laura: “La tranquilidad de los vecinos está primero”

La ANFP confirmó a través de un comunicado que la Supercopa 2025 entre la Universidad de Chile y Colo Colo se realizaría el próximo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, el Jefe Comunal de Independencia, Agustín Iglesias, reiteró su oposición a que el partido se juegue en la casa de Unión Española y señaló que el Gobierno "no tiene la capacidad de garantizar que hechos violentos no ocurrirán en los alrededores del estadio”.

El pasado miércoles 20 de agosto, la ANFP programó la Supercopa 2025 entre Universidad de Chile y Colo Colo el próximo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. “La propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura – Universidad SEK en los próximos días”, señaló el ente rector del fútbol chileno.

“La ANFP agradece la disposición de Unión Española, club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno“, agregaron.

Cabe recordar que el cotejo debía disputarse en enero, pero fue postergado por la oposición de diversas ciudades como Concepción, Temuco y La Florida, que se negaron a recibir el Superclásico por razones de seguridad.

El categórico rechazo del alcalde de Independencia a recibir la Supercopa

Sin embargo, desde el anuncio de fijar el evento en reducto de Independencia, el Jefe Comunal, Agustín Iglesias, se mostró contrario a la realización del partido en la casa de Unión Española. Durante esta jornada, el alcalde Iglesias reafirmó su oposición a final de la Supercopa en la comuna: “La tranquilidad de los vecinos está primero”

Tras una visita técnica en los alrededores del estadio –en la que participaron representantes de la Delegación Presidencial, ANFP y de Carabineros– Iglesias recalcó que “mantengo mi posición como alcalde: el partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile no se juega en Independencia”.

“La tranquilidad de los vecinos de Independencia está primero. Insistiremos en que este partido no se juegue acá, dado que el Gobierno no tiene la capacidad de garantizar que hechos violentos no ocurrirán en los alrededores del estadio”, señaló.

Asimismo, advirtió que las condiciones de seguridad no están dadas. “No existen garantías para que ambas hinchadas se encuentren en el recinto del Santa Laura. Se trata de un barrio residencial, cercano a una feria libre, con un metro que cuenta con un solo acceso. Si se producen situaciones de alta complejidad, los responsables serán el Gobierno y la ANFP”, concluyó.