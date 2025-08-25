III Encuentro de Mujeres Promociona y el llamado a avanzar en políticas públicas: “Aún no se pueden revertir las tasas de participación en el mercado para las mujeres”

El III Encuentro de Mujeres Promociona tiene por objetivo impulsar el liderazgo femenino en Chile. En el espacio se abordaron temáticas como la Ley de Más Mujeres en Directorios y la problemática de baja participación femenina en el mundo laboral y puestos de alta dirección dentro de organizaciones.

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto se realizó el III Encuentro de Mujeres Promociona, espacio que tiene por objetivo reunir a referentes del mundo empresarial, académico y de la gestión pública para resaltar el valor de la colaboración y el impacto de las redes de mujeres. Mujeres Promociona busca incrementar la presencia de mujeres en puestos de alta dirección dentro de organizaciones.

Una de las mujeres que presentaron durante este encuentro fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, donde abordó la problemática de la baja ocupación femenina. De acuerdo con Jiménez, la tasa de participación de las mujeres disminuyó luego de la pandemia y recién se están recuperando los niveles previos al COVID-19.

La presidenta de Red Mujeres Promociona, Ximena Riquelme, explica que esto se debe a que “las mujeres tuvimos que dedicarnos a temas de cuidado y domésticos”. Riquelme añade que durante la pandemia surgieron los “hombres cero”, que se refiere a “los hombres en pandemia que utilizaron cero horas de trabajo doméstico”. De acuerdo con ella, la aparición de estos actores implicó que “aún no se pueden revertir las tasas de participación en el mercado del trabajo para las mujeres”.

Además, Riquelme señala que el uso de muchas horas en el cuidado de los hijos hace que las mujeres “no puedan seguir sus trayectorias laborales, no pueden avanzar”.

Si bien desde la CPC reconocen que han habido mejoras en los últimos tres años, Jiménez insiste en que “todavía hay una diferencia significativa entre participación de hombres y mujeres, particularmente en gerencias de primera línea”. La presidenta la CPC añade que cerca del 40% de las mujeres en Latinoamérica que han sido madres salen del mercado laboral debido a que la carga de la maternidad recae sobre ellas.

Los desafíos pendientes

Para abordar esta problemática, Jiménez fue enfática al señalar que se debe trabajar en políticas públicas para generar condiciones que permitan que efectivamente hayan más mujeres participando en el mercado laboral. Una de ellas es la Ley Más Mujeres en Directorios que, si bien existen discrepancias al respecto con el Gobierno, desde la CPC celebran este “acuerdo fundamental que finalmente se redujo a una ley”.

La Ley Más Mujeres en Directorios se aprobó en julio de 2025 y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. De acuerdo con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, esta ley permite “avanzar en una composición más paritaria dentro de los espacios más relevantes de toma de decisión de la empresa”.

La ley introduce un mecanismo gradual a partir de su entrada en vigencia. Durante los primeros seis años, la cuota máxima sugerida será del 80% para el sexo con mayor representación en los directorios, lo que implica un 20% para el menos representado. Con el paso de los años, esa presencia mínima irá aumentando progresivamente hasta llegar a un 40%, de modo que, como explica la subsecretaria, “vamos a tener una cuota máxima sugerida de un 60% del sexo de mayor representación”.

Otra de las políticas públicas planteadas por la presidenta de la CPC es necesidad de aprobación de la Ley Sala Cuna Universal, que lleva años discutiéndose y que “sin lugar a dudas es una necesidad para que más mujeres puedan trabajar cuando tienen hijos menores”, dice Jiménez. Según Ximena Riquelme, si no se implementa esta ley, “va a ser imposible que ellas tomen la decisión de ir a trabajar o de mejorar sus condiciones laborales”.