Millonario frustrado: en qué está el caso del hombre que no pudo cobrar $2.400 millones por un Kino dañado, cuya historia se estrena en Netflix

El caso de Javier Zapata, agricultor de Los Ángeles que asegura haber ganado $2.400 millones en el Kino pero no pudo cobrar por tener un cartón deteriorado, llega a Netflix en un documental que mezcla ficción, archivo y testimonios, mientras la disputa judicial sigue abierta en la Corte de Apelaciones.

El nombre de Javier Zapata se repitió durante meses en la televisión nacional en 2018. El agricultor oriundo de Los Ángeles reclamó el jugoso premio del Kino, por un total de $2.400 millones. Sin embargo, debido al deterioro del boleto no pudo cobrar el pozo, iniciando una batalla legal contra Lotería que se mantiene hasta el día de hoy.

La historia ahora llega a Netflix de la mano de los directores José Isla B. y Felipe Isla B., quienes estrenaron el documental el pasado viernes 22 de agosto en el marco de Sanfic. A la avant premiere asistió el protagonista de esta historia, acompañado de su familia, quienes también tienen un rol protagónico en la producción.

La pieza se estrena este 28 de agosto en Netflix y mezcla los relatos de vecinos del agricultor —que tenía una lechería—, de los encargados de venderle el Kino y de otros personajes, como José Riveras, quien, a pocos días de que venciera el plazo para reclamar el premio, también aseguró ser el ganador con otro cartón deteriorado.

Javier Zapata, junto a su esposa y su hija, también participa en la parte ficcionada del documental, asumiendo el rol de actor para reconstruir la historia completa: desde que se entera de que es el ganador del Kino hasta el revés judicial que aún le impide cobrar el premio. Durante la avant premiere recibió una ovación del público asistente a la función. Al salir de la sala, lo que más se repetía entre los presentes era el “yo le creo”.

El documental busca transformar la historia del agricultor en una reflexión más amplia sobre los juegos de azar en Chile, con la opinión de un académico y material de archivo que abarca desde el nacimiento de la Polla Chilena de Beneficencia hasta la Lotería de Concepción.

El revés judicial y el lado humano de la historia

Tras conocerse el documental, Lotería —empresa operadora del Kino— actualizó el estado judicial de la causa, anticipándose al revuelo que puede generar la producción en Netflix.

En relación con las dos personas que reclaman el premio, la firma señaló: “Ambos interpusieron demandas que se juntaron en un mismo proceso judicial. Cabe señalar que, para el sorteo en cuestión, solo existió una única combinación ganadora vendida”.

La empresa recordó que, en primera instancia, el tribunal rechazó ambas acciones: “El juez estableció que ninguno de los cartones presentados acreditaba pertenecer al sorteo N.º 2.049, por carecer de elementos esenciales de seguridad y validez (número de serie, código de verificación y fecha)”.

Luego de este revés, el agricultor decidió apelar a la decisión y, según la última actualización de Lotería, “el caso sigue en curso. Está actualmente radicado en la Corte de Apelaciones, etapa en la que se resolverán los recursos de apelación presentados”.

Más allá de lo judicial, en la presentación los directores revelaron lo difícil que fue dar con Zapata luego de que este retomara su trabajo en su lechería. Incluso, contaron que en más de una ocasión les dijeron que, si efectivamente había cobrado el premio, se encontraba en Costa Rica viviendo la vida de millonario.

Finalmente, tras encargar la búsqueda a los investigadores del documental, lograron dar con la familia. En el primer encuentro, fueron recibidos con un asado que marcó el inicio de la confianza para cimentar el proyecto.

“Hay mucha gente que nos pregunta cómo lo hicimos para que actuaran personas que no son actores, lo cual es difícil. Básicamente fue un trabajo de varios años de ir ganando confianza entre los dos lados: conociéndonos, haciendo una amistad. Cada escena que se ve ahí es revivir lo que ya pasó, jugar a volver atrás, que ellos nos cuenten qué hicieron y cómo lo hicieron, desde detalles más chicos hasta cosas más grandes. Esa confianza fue lo que permitió que el documental quedara así”, señalaron los directores en la presentación.