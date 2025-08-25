Claro Arena irrumpe en la cartelera de shows en Santiago y pone en jaque el monopolio del Movistar Arena

El sábado recién pasado, Universidad Católica estrenó el Claro Arena a lo grande, un recinto con una capacidad de hasta 20.000 asistentes, tanto en partidos de fútbol como en espectáculos masivos. En su agenda, ya cuenta con artistas confirmados, entre los que destacan Lionel Richie, Ricky Martin, Rod Stewart, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Compartir

Después de una larga espera, finalmente ocurrió: Universidad Católica estrenó el Claro Arena a lo grande el sábado recién pasado, con un estadio lleno que fue testigo del triunfo del conjunto que dirige Daniel Garnero frente a Unión Española, por 2-0.

El moderno recinto abrió sus puertas a las 17.00 horas, ya con gente esperando en las inmediaciones, ansiosos por ser los primeros en ingresar a la flamante obra de la comuna de Las Condes. “Es una emoción gigante llegar a esto después de ocho años. Hemos dejado la vida por este proyecto, siempre con la convicción de que era un paso que Católica tenía que dar. Hoy parte una nueva etapa y una nueva era”, dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en su momento.

Pero la inauguración del Claro Arena no solo marca el retorno de Universidad Católica a su casa en San Carlos de Apoquindo, sino que también la llegada de un nuevo actor a la industria del espectáculo. Y es que este moderno recinto, con capacidad para albergar grandes eventos nacionales e internacionales, se podría posicionar como un rival directo del ya consolidado Movistar Arena.

Sobre este punto, desde Cruzados explican a este medio que el Claro Arena tiene un espíritu dual. “Es la nueva casa de Universidad Católica en el fútbol y esa es la prioridad, pero también fue concebido como un espacio abierto a grandes conciertos, eventos culturales y corporativos. Pero sin duda, eventos deportivos también podrían alojarse aquí, ya sea un partido de exhibición de tenis, rugby u otros”, indican.

En ese sentido, recalcan que “no busca competir directamente con otros recintos ya que tiene la particularidad de ser abierto, lo que condiciona su periodicidad de uso. Por ejemplo, vemos muy complejo que alguna productora busque reservar una fecha entre los meses invernales (mayo – septiembre). Además, las fechas disponibles tendrán que conversar con las fechas en que Universidad Católica haga de local, tanto en el Campeonato Nacional como en posibles torneos internacionales”.

Frente a frente entre Claro y Movistar Arena

En términos de espacio, por un lado, Claro Arena tiene una capacidad de hasta 20.000 asistentes, tanto en partidos de fútbol como en espectáculos masivos, mientras que el Movistar es un recinto multipropósito que alberga una amplia gama de eventos, desde conciertos, conferencias, competencias deportivas, entre otros, -exceptuando partidos de fútbol-, con un aforo que varía entre 12.000 y 15.000 personas, según la configuración.

Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), destaca, en conversación con The Clinic, que “el Claro Arena gana en capacidad máxima, con casi 20 mil asistentes, frente a los 15 mil del Movistar Arena en configuración sin sillas, pero es más complejo en su producción. Pero el Movistar tiene la ventaja de poder funcionar todo el año, sin depender del clima”.

“En la práctica, eso significa que puede realizar una programación sostenida y continua, algo que el Claro Arena probablemente no podrá replicar durante el invierno, donde se estima que podría concentrar entre ocho y diez shows anuales”, acota.

Junto con ello, Ramírez remarca que el Movistar tiene una ubicación céntrica, con conectividad privilegiada gracias al Metro y transporte público. “También hay que considerar la experiencia acumulada: es un recinto que en 2025 proyecta cerca de 200 shows, con un modelo probado y equipos especializados que llevan más de una década operando espectáculos masivos”, desliza.

Las reservas de los dos arena

Respecto de las reservas, en lo inmediato, el Movistar Arena tenía ocho fechas de Chayanne entre fines de agosto y principios de septiembre. Además, comentan que “en los últimos años hemos sostenido un promedio cercano a 180 eventos anuales, y tanto este año como el próximo esperamos mantener ese nivel de actividad”.

“Esto refleja la magnitud de nuestra operación: somos el recinto número 1 de Sudamérica en cantidad de asistentes anuales y estamos de forma permanente entre los cinco más relevantes del mundo”, añaden.

Asimismo, desde el escenario sostienen que “no corresponde comparar Movistar Arena con un estadio de fútbol, ya que cumplen fines distintos. De todas formas, es una buena noticia que en Chile cada vez haya más espacio para la música, el deporte y la cultura. Respecto a Claro Arena, valoramos la inauguración

de un estadio de gran nivel con altos estándares ambientales, que además pueda recibir algunos espectáculos, y le deseamos éxito en su puesta en marcha”.

El Claro Arena, en tanto, cuenta con seis conciertos internacionales confirmados en lo que resta de 2025: el primero de ellos será Lionel Richie, a realizarse el 7 de septiembre, y luego, el 4 de octubre Ricky Martin marcará el hito inaugural de la programación de espectáculos del recinto.

“Más adelante se presentarán Rod Stewart (19 de octubre), Miranda! (8 de noviembre), Los Fabulosos Cadillacs (15 de noviembre) y Toto + Christopher Cross (11 de diciembre), todos con venta a través de Puntoticket. Para 2026 seguimos trabajando con diversas productoras y artistas; aunque aún no podemos comunicar la cartelera definitiva, existe un alto interés de la industria por agendar en el Claro Arena”, comentan desde Cruzados.

Considerando lo anterior es que Ramírez señala que el estadio de Universidad Católica “es más bien un complemento que una competencia directa. No lo sustituye: ambos pueden coexistir perfectamente porque son recintos con características distintas”.

“El Movistar Arena seguirá siendo el epicentro de los shows bajo techo, mientras que el Claro Arena permitirá ampliar la oferta en épocas de buen clima y para conciertos de mayor capacidad. Para la industria, es una excelente noticia: por años hemos reclamado la falta de espacios adecuados, y sumar un nuevo recinto de este nivel abre más posibilidades para artistas y públicos”, subraya el presidente de Agepec.

Sobre el detalle de los valores, que varían sobre el tipo de show y no son públicos generalmente, Ramírez acota que “la competencia siempre obliga a todos a mejorar su oferta, no necesariamente bajando precios, pero sí generando mejores condiciones para los productores. Hay que recordar que los costos de los conciertos dependen sobre todo de los artistas, el tipo de montaje y el dólar, más que del recinto en sí”.

Por lo mismo, concluye que “la llegada del Claro Arena no implica que las entradas vayan a ser más baratas, pero sí puede generar más alternativas y flexibilidad para la industria”.