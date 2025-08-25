Representante de Jorge Almirón sobre el mal momento de Colo Colo: “La tragedia del 10 de abril cambió todo, a partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió”

Pablo del Río, el agente del técnico argentino, en conversación con La Tercera, habló de la salida de Almirón del conjunto albo luego de una temporada y media al mando del club.

Colo Colo jugó el viernes el primer partido sin Jorge Almirón en el banco. Fue un empate 0-0, en donde los albos solamente tuvieron un remate al arco contra nueve de Palestino, que dominó el encuentro y transformó a Fernando de Paul en una de las grandes figuras del duelo.

Ante esto, Pablo del Río, el representante de Almirón, en conversación con La Tercera, comentó sobre la salida del estratega argentino de la banca de los albos.

“Hasta el último día Jorge siempre se brindó al máximo. Es un agradecido a la gente que confió en él, al club, al plantel y a todos los colocolinos. El proceso de Almirón en Colo Colo generó ingresos por más de US$ 20 millones y dos títulos. Luego de 18 años definió favorablemente una serie de local por Copa Libertadores y Sudamericana, donde llevaba 14 eliminaciones consecutivas en el Monumental”, comenzó diciendo al medio nacional.

“Colo Colo ganó por primera vez en su historia por Copa Libertadores en Argentina, le ganó a un equipo colombiano después de 21 años y desde la final del 91 que no vencía a un equipo paraguayo. Logró el récord histórico de partidos ganados consecutivamente, invictos en la segunda ronda para lograr la estrella 34 doblegando al clásico rival”, agregó.

Los motivos detrás de la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Por otro lado, del Río comentó sobre cuál fue el detonante que llevó al declive de Almirón en el cacique. “La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche“.

Antes del trágico episodio en el partido contra Fortaleza, Jorge Almirón al mando de Colo Colo registraba cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Previo a su salida, diversos medios de comunicación señalaron que uno de los motivos que prolongaron el despido del técnico era la elevada indemnización que tenían que pagar los albos. Sin embargo, el representante comentó que el dinero nunca fue tema.

“Siempre sostuve que no era un tema económico. Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo, varios abogados especialistas en derecho laboral le aconsejaron acogerse a la Ley Karin. Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización. Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares”, reveló.

Para cerrar comentó el por qué el técnico decidió abandonar el club. “En los buenos y no tan buenos momentos el entrenador siempre es el máximo responsable y entendió que su salida servía para descomprimir”.

Ahora Colo Colo sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador, en donde el propio presidente de los albos, Aníbal Mosa, señaló que tiene que estar lo antes posible.