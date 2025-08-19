593 días después: Jorge Almirón deja la banca de Colo Colo tras perder el clásico contra Universidad Católica

El 19 de julio fue la última victoria de la era de Almirón en la banca del cacique. Tres empates y una derrota de local por 1-4 contra los Cruzados, fueron motivos suficientes para que la dirigencia de Blanco y Negro finalizara sus relaciones con el técnico trasandino. Así, Almirón se va un Campeonato Nacional, unos cuartos de final de Libertadores y semifinales de Copa Chile, como sus grandes logros.

Por Tomás Mandiola

“El tema es descomprimir es lo más importante, se hablará con el presidente y mi entorno para llegar a un acuerdo”. Estas fueron las declaraciones de Jorge Almirón, después de la derrota por 1-4 contra Universidad Católica, dejando a entrever que su salida era prácticamente un hecho.

Y así fue. Este martes, la dirigencia de Blanco y Negro, comandada por Aníbal Mosa, confirmó que el trasandino no seguirá dirigiendo al cacique. Esto luego de una seguidilla de malos resultados, en donde no ganan desde el 19 de julio y desde ahí en adelante registran tres empates y una derrota en partidos oficiales.

El rendimiento de Jorge Almirón al mando de Colo Colo

Almirón deja Colo-Colo con un 56,2% de rendimiento, en donde ganó 39, empató 23 y perdió 21. Sin embargo, el problema es que este porcentaje, por sobre el 50%, se debe en gran parte por el buen 2024 que tuvieron, ya que este año el nivel ha sido muy bajo. La temporada pasada, el conjunto albo en 52 encuentros, ganó 30, empató 13 y perdió solamente 9, anotando 76 goles y recibiendo solo 38.

Realidad completamente distinta a la de este 2025. En 31 duelos, el cacique ganó en nueve oportunidades, empató en 10 y perdió en 12 ocasiones, resultando en un rendimiento del 39,8%. Sin embargo, si nos vamos a los goles anotados y recibidos, la cifra es aún más preocupante. La escuadra de Almirón, este año, ha convertido 42 goles y ha recibido 47.

Esto quiere decir, numéricamente, que Colo-Colo ha recibido 0.82 goles más esta temporada y hasta la fecha, ha anotado un 0.14 menos.

Otra espina con la que seguramente se irá el, ahora exestratega de los albos, es que nunca pudo ganar un superclásico contra la Universidad de Chile. Un empate y una derrota es su historial, pero esa caída se recordará ya que fue el día en el que la U puso fin a una mala racha de 23 años de no poder ganar en el Monumental.

Tras la salida de Jorge Almirón, Colo Colo no tiene tiempo para perder. El sábado se le viene un duelo vital por el Campeonato Nacional contra Palestino. Un duelo clave en las aspiraciones de los albos por meterse en competiciones internacionales. Para ese encuentro, Hector Tapia, técnico del equipo de proyección del cacique, podría asumir como DT interino.

Mientras tanto, Blanco y Negro empezará la campaña para buscar al nuevo entrenador, en este año centenario que sigue pegando duro.