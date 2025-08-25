Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Critican a hinchas de la U por stickers que pegan en el Metro de Santiago

    25 de Agosto de 2025 Por

    Se ha hecho viral en redes sociales este registro que muestra a trabajadores del Metro De Santiago retirando stickers de hinchas del fútbol, en especifico de la Universidad de Chile. La usuaria “@valentinaurrim” expuso el video donde comentó que es “una pena de nuestros compatriotas que les gusta el fútbol y no respetan los espacios públicos”. Al video, decenas de personas criticaron la escena: “El fútbol saca lo peor de nosotros como especie”. Aunque otros también acusaron que la joven exageraba con el video y que estos stickers “daban identidad”.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #metro de santiago#U de Chile#Viral

    Comentarios

    Más videos