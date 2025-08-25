Videos VIDEO | Critican a hinchas de la U por stickers que pegan en el Metro de Santiago 25 de Agosto de 2025 Por Edo Woo

Se ha hecho viral en redes sociales este registro que muestra a trabajadores del Metro De Santiago retirando stickers de hinchas del fútbol, en especifico de la Universidad de Chile. La usuaria “@valentinaurrim” expuso el video donde comentó que es “una pena de nuestros compatriotas que les gusta el fútbol y no respetan los espacios públicos”. Al video, decenas de personas criticaron la escena: “El fútbol saca lo peor de nosotros como especie”. Aunque otros también acusaron que la joven exageraba con el video y que estos stickers “daban identidad”.

