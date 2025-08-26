¿Cómo debería formar La Roja de Nicolás Córdova? Las posibles alineaciones del entrenador para enfrentar a Brasil y Uruguay

El próximo jueves a las 20:30 horas, la Roja visitará a Brasil en un duelo válido por la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial del 2026, donde Chile ya está eliminado de toda posibilidad matemática de acceder a la cita planetaria. El técnico nacional hará su redebut en el combinado nacional.

El 4 de septiembre a las 20:30 horas, Nicolás Córdova volverá a tomar el mando de la selección chilena. El actual técnico de la Roja Sub 20 dirigió en este mismo proceso clasificatorio después de la renuncia de Eduardo Berizzo. Cabe recordar que su debut fue de visita contra Ecuador, en donde Chile cayó por 1-0.

En ese partido, utilizó un 3-5-2, con Cortés en el arco, la línea defensiva estaba compuesta por Díaz, Maripán y Catalán, los carrileros eran Suazo y Loyola, en el medio terreno estaba Pulgar, Echeverría y Núñez, para dejar en delantera a Sánchez y Aravena.

Este esquema es poco usual en Córdova. De hecho, desde el 2018 en adelante solamente lo ha utilizado en cinco ocasiones. Sin embargo, no por ello está poco familiarizado con él, ya que cuando fue director técnico en Santiago Wanderers entre 2017 y 2018, su sistema predilecto fue con tres defensores, el cual lo usó 16 veces aproximadamente.

¿Cuáles son los esquemas que usa actualmente Nicolás Córdova?

Desde que está al mando de La Roja Sub 20, el técnico nacional se mueve entre dos formaciones: el 4-4-2 y el 4-2-3-1.

En cinco de los nueve partidos del Sudamericano Sub 20, Córdova formó con un 4-2-3-1. Hoy con sus nominados a la selección chilena, tiene a los intérpretes para jugar con este esquema.

Jugadores como Darío Osorio, por su rendimiento en la actualidad, debería estar en el once inicial. En sus últimos tres partidos, ha anotado tres gol y ha dado tres asistencias. Lo mismo pasa con Bruno Barticciotto, que en sus últimos tres duelos ha convertido dos goles y asistió en una ocasión.

Lo de Lawrence Vigoroux es un caso especial, ya que ha estado constantemente en las nóminas de Chile, pero aún no tiene su chance. Sin embargo, de los tres porteros convocados es quien tiene más experiencia y el que ha tenido mayor regularidad en el último tiempo. Es titular inamovible del Swansea City, de la segunda división de Inglaterra.

De hecho, el propio Córdova alabó al arquero de 31 años en conferencia de prensa. “En cuanto al tema del arco, Vicente y Tomás son jugadores con muchísima proyección. Lawrence acaba de terminar la temporada pasada jugando todos los partidos (…) estuvo dentro de los tres primeros rankings en casi todo”.

Una instancia para probar alternativas

Otro esquema que utiliza Córdova es el 4-4-2. En los últimos dos partidos del Sudamericano Sub 20 ocupó esta formación. Esta formación también es viable para los jugadores que tiene La Roja en la actualidad.

La única variación que tendría esta formación con la anterior a nivel de nombres es el ingreso de Lucas Assadi por Luciano Cabral. En este último período, el canterano de Universidad de Chile ha sacado su mejor versión y ha sido justamente jugando al lado del delantero centro.

Si bien, Chile no se juega nada en estos dos partidos frente a Brasil y Uruguay, este será un buen preparativo para el siguiente proceso clasificatorio, en donde la continuidad de Nicolás Córdova aún es una incógnita.

“Con todos los jugadores que conversamos, la disposición ha sido muy buena (…) el principal foco es poder preparar un plantel para que cuando la federación elija al próximo entrenador, ya se esté con un trabajo adaptado. Debemos demostrar lo que hemos hecho en este proceso de dos años, y ese es el pensamiento que tengo hoy. Si me quedo o no, hoy es irrelevante”, cerró el técnico nacional.