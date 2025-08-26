Marco Velarde, expresidente de Comunes y candidato al Congreso: “Si el Frente Amplio deja de estar en Puente Alto o La Florida, deja de ser una alternativa real”

El sociólogo Marco Velarde es candidato a diputado por el distrito 12, tras años activos en el Frente Amplio: fue presidente de Comunes, uno de los líderes en la unificación del partido y participó activamente en el comité político ampliado en los primeros años del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Compartir

La semana pasada Marco Velarde, expresidente de Comunes, confirmó su candidatura por el Frente Amplio en el Distrito 12. Hace pocas semanas había renunciado a su cargo, en el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, para postular.

Velarde tuvo un rol activo en los primeros años de Gobierno de Boric: primero debió ordenar a su expartido tras las múltiples que enfrentó; luego participó en el comité político ampliado; y después estuvo involucrado en la unificación del Frente Amplio.

“Estoy comprometido con los cambios. No quiero estar ausente frente a las injusticias ni frente al riesgo de que retrocedan nuestros derechos con el avance de Kast y la extrema derecha. Quiero estar en el Congreso para defender a las personas de quienes quieren recortar apoyos y frenar transformaciones”, dice Velarde sobre lo que lo motivó a postular.

—⁠¿Cree que tiene reales posibilidades de ser electo?

—Sí. Estoy trabajando en serio por este objetivo, porque creo que falta mucho compromiso en el Congreso. Hoy ese espacio lo ocupan diputados que no tienen un compromiso real con el país. Un ejemplo es Pamela Jiles, que es de este distrito, y con sus cambios de posición le resta seriedad a la política.

—⁠¿De qué manera el Frente Amplio puede recuperar terrenos como el Distrito 12? Perdieron el cupo que antes tenía Miguel Crispi.

—El Frente Amplio tiene que reencontrar su voz. No nacimos para administrar lo mismo de siempre, sino para transformarlo. Eso solo se logra estando presentes. Si no estamos en comunas como La Pintana, Puente Alto o La Florida, dejamos de ser una alternativa real.

—⁠¿Cree que ha habido una elitización en el FA?

—Lo importante es que el Frente Amplio nunca se olvide de dónde viene. Más que una elitización, se trata del riesgo de ensimismarse, como le ha pasado a otros partidos en la historia. Por eso el espacio que tenemos tiene que servir para aliviar la vida de las personas y no perder nunca el contacto cotidiano.

—⁠¿Qué foco tendrá en su rol en el Congreso?

—Mi foco será defender lo avanzado ante las amenazas de recortes. Al mismo tiempo, ampliar derechos y apoyos en vivienda, salud y educación, y hacerse cargo de la seguridad, que es una preocupación real en nuestras comunas. Hoy el Congreso está secuestrado por quienes trabajan poco y se oponen a todo, y eso no le sirve a las familias chilenas.

—⁠¿Qué opina de las dos listas del oficialismo? Perdieron una oportunidad de tener un mejor resultado.

—A mi juicio, quienes se restaron de la lista unitaria se equivocaron. La unidad es la manera de enfrentar el avance de Kast y la ultraderecha, no hay otra. Quienes tomaron otro camino tendrán que hacerse cargo de esa decisión, porque acá hay un esfuerzo real por mantener la unidad en torno a un proyecto común.

—¿Estuvo de acuerdo con el castigo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por la decisión de su partido?

—Apoyo la decisión del Presidente, porque es él quien conduce el gobierno y toma las decisiones que son coherentes con un gobierno de coalición.

—⁠¿De qué manera pretenden enfrentar a Kast en la elección con los números que muestran las encuestas? Jara no se ha mostrado competitiva en esos números.

—Lo enfrentamos mostrando lo que él no tiene: unidad y capacidad de gobernar. Kast ya se pelea con Matthei y Chile Vamos en plena campaña. Imagínese eso en La Moneda: sería un país en permanente enfrentamiento. Nosotros, en cambio, sí podemos ser un gobierno en unidad, capaz de crecer hacia la sociedad y buscar acuerdos.

—¿Cree que Jeannette Jara se acerca a los lineamientos del Frente Amplio? ¿Más que el comunismo histórico?

—Jeannette Jara no está postulando para representar a un partido, sino para liderar a toda una coalición. Lo hace con algo que siempre ha sido central para el Frente Amplio: transformar con estabilidad, escuchando y construyendo acuerdos. Lo que me llama la atención de su liderazgo es que mira hacia adelante, pensando en clave de siglo XXI.

—¿Qué objetivos debería tener el Frente Amplio en el corto plazo?

—Seguir siendo un partido ancla de la izquierda chilena. Eso implica mantener una buena representación en el Congreso, no renunciar a los cambios y disputar el sentido común frente a la amenaza de la ultraderecha.

—¿Qué ocurrió con el fracaso de Winter?

—Perdimos una elección ante una muy buena candidata que también nos representa como proyecto político. En el Frente Amplio tenemos liderazgos valiosos, como el de Gonzalo Winter, y lejos de ser un retroceso lo que se fortaleció fue una idea progresista dentro de nuestra coalición.