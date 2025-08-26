Camilo Escalona sale a defender a Marcel y critica dichos de Lautaro Carmona: “No veo ninguna estrategia, veo simplemente un autogol”

"Fue una decisión desafortunada, una improvisación fuera de lugar", dijo el secretario general del PS a The Clinic. Las críticas del timonel del Partido Comunista abrieron un flanco además al interior del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, cuando la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, cuestionó la labor del vocero Ricardo Lagos Weber.

No es la primera vez que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, genera incomodidad en el oficialismo y en el comando de la candidata presidencial Jeannette Jara. Hasta ahora, era la propia abanderada quien despejaba sus declaraciones. Sin embargo, su última intervención provocó esta vez reacciones directas desde el equipo de campaña.

“Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social”, criticó Carmona el domingo en Radio Nuevo Mundo, al referirse a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Según el PC, ese criterio habría dificultado el avance del programa del Presidente Boric.

Además, cuestionó la decisión de realizar un cambio de gabinete a pocos meses de finalizar este mandato: “Asumo que el Gobierno estará disponible a informar a los partidos por qué razón se produce esto (el cambio de gabinete), porque va dejando la sensación de que algo se está desgranando. Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección”.

En el oficialismo, esos dichos causaron molestia. Aunque los dirigentes de la coalición no han formalizado un reclamo al timonel comunista, tampoco han escondido su incomodidad.

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, comentó a The Clinic que las palabras de Carmona “son claramente un mal paso para la unidad de acción de nuestro conglomerado y un flaco favor a nuestra campaña presidencial”.

Escalona agregó que las frases lo sorprendieron, porque “no veo ninguna estrategia, veo simplemente un autogol en esas declaraciones, que generan un fuerte impacto en la imagen presidencial y un quiebre en la perspectiva política de nuestro trabajo”.

Para el histórico PS, quien habría propuesto a Mario Marcel como candidato presidencial en más de una oportunidad, “fue una decisión desafortunada, una improvisación fuera de lugar”. Aunque aseguró no estar para “darle recomendaciones” a Carmona, Escalona pidió que “todos trabajemos en la misma dirección y pongamos el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Camilo Escalona y Lautaro Carmona. Foto: Agencia UNO.

La fisura en el comando

Las declaraciones del timonel del PC también encontraron respuesta dentro del propio comando. El senador PPD y vocero de la candidatura, Ricardo Lagos Weber, señaló: “Cada intervención de Lautaro Carmona, en los últimos seis meses, genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”.

Las palabras de Lagos Weber, sin embargo, motivaron la defensa inmediata del PC. La secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, criticó al senador en el Primer Café de Radio Cooperativa: “En el caso del senador Lagos-Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de la agenda de la candidata, y no que esté respondiendo a los presidentes de los partidos. No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura”.

En esa línea, Figueroa lo emplazó a concentrarse en “programas, propuestas y el recorrido de la candidata, y no en encapsularla en debates que a la ciudadanía poco le importan sobre lo que dice o no un presidente de partido”.

La defensa a Carmona

La secretaria general del PC también matizó las críticas hacia Carmona, afirmando que sus dichos reflejan “la opinión que como partido hemos planteado en distintos momentos, incluso conversada con Marcel, sobre la necesidad de hacer mayores esfuerzos para que, junto con la responsabilidad fiscal, se diera soporte a las políticas sociales”.

Figueroa añadió que esas observaciones “fueron transmitidas en su minuto al propio Marcel” y remarcó que hoy el PC desea “el mayor de los éxitos” tanto al exministro como a su sucesor, Nicolás Grau.

No es la primera vez que Carmona incomoda al comando. En el oficialismo recuerdan cuando abrió el debate sobre una eventual suspensión de la militancia de Jara, justo en momentos en que la candidata intentaba tender puentes hacia otros sectores de la coalición.

Figueroa, frente a esos cuestionamientos, subrayó: “El problema no son las declaraciones de Lautaro Carmona como presidente del Partido Comunista, sino los medios de comunicación, que insisten en tratar de poner la vocería del partido en una candidata que trasciende las fronteras de nuestra colectividad”.