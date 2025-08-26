El dilema musical de Solange Bustamante, la hermana de Mon Laferte: “¿Quiero llegar donde está mi hermana? Por las lucas, sí. Por la exposición, no”

Sol Bustamante es la menor y única hermana de Mon Laferte. Al igual que la reconocida cantante nacional, su vida gira en torno al arte y la música. Hace unos meses, sacó su primer álbum llamado ´Amoralíptico´. "No tengo manager, estoy yo sola. No estoy haciendo música para ganar dinero, si no porque me gusta (...) No sé si apunto a ser mi hermana, ella es única", relata en conversación con The Clinic.

—¿Te gustaría llegar a ser una cantante reconocida como tu hermana?

“Por las lucas, sí”, bromea con la histriónica risa que la caracteriza. Con una blusa colorida, su chasquilla canosa, un delineado cat eye impecable, y en medio de su ruidosa y alegre casa familiar ubicada en Viña del Mar, Solange Bustamante (40), o Sol, como ella misma decidió que le dijeran, conversa con The Clinic. No muchos lo saben, pero Sol es la única hermana de la reconocida artista Mon Laferte y también comparte su pasión: la música.

“Desde pequeñas estuvimos conectadas con las artes. Mi abuelita tocaba la guitarra y siempre terminábamos todos haciendo show. Por la falta de condiciones económicas teníamos que ser creativos e inventárnoslas para solucionar nuestra vida. Desde pequeña dije que iba a ser artista”, cuenta.

Sol las hace todas: es cantante, compositora, artista plástica, muralista y profesora de arte. Hace cuatro años que trabaja en el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. Parte de su labor consiste en restaurar liceos descuidados mediante el arte, transformando sus muros en lienzos de colores vibrantes.

Sus tiempos libres no son precisamente para descansar. Cuando puede, Sol se dedica al canto. “No tengo manager, estoy yo sola. No estoy haciendo música para ganar dinero, si no porque me gusta. Aunque es más serio como para llamarlo un hobby, sí es placer”, explica.

En marzo de este año lanzó su primer álbum, Amoralíptico. La portada fue creada por su hijo, Torian, mientras que su pareja, el productor musical Guido Nisenson, no solo estuvo a cargo de la producción, sino que también interpretó varios de los instrumentos. El álbum intenta reflejar la dualidad del ser humano: el amor y el odio. “Veo mucha gente linda, mucha bondad, y por otro lado veo gente que está totalmente cegada por su realidad”, explica.

—¿Te gustaría una carrera como cantante?

A Sol parece complicarle la pregunta. “De alguna forma sí, pero yo no sé si apunto a ser mi hermana, ella es única”, comienza a explicar y añade: “valoro mucho la paz y la tranquilidad que tengo. El anonimato me acomoda. Yo veo que mi hermana tiene que salir prácticamente disfrazada a la calle, y aún así, al pasar un rato la gente la reconoce. Lo pienso y digo ´qué rico tener esta libertad y no tener esa exposición´”.

Aunque, al mismo tiempo, dice, “me gustaría que me fuera mejor, por una cosa económica, ¿sabes? No es que me vaya mal, pero si me fuera mejor, también sería mejor para mis hijos, mi familia”.



Luego, Sol reflexiona entre risas: “¿Quiero llegar dónde está mi hermana realmente? Por las lucas, sí. Por la exposición, no”.

Su pasado como doble de Lady Gaga

Sol se dedicó a ser la doble de Lady Gaga por nueve años de su vida, hasta 2019. Gracias a esa imitación, viajó a México y Perú para cantar principalmente en discos gay. El año 2011, llevó su personaje al programa de talentos de Canal 13 ´Mi Nombre Es´.

Aunque a Sol se le hacía divertido, contaba con “facilidad para imitar voces” y su trabajo tenía éxito, especialmente entre el club de fans de Lady Gaga en Chile, decidió dejarlo. A su carrera como artista le faltaba su sello personal.

“Me aburrió, me cansó, ¿sabes por qué? Porque es muy desgastante estar tratando de ser todo el tiempo una persona que no eres”, cuenta. “A mí me gusta cantar y me gusta interpretar. Por eso para mí también son importantes las letras de las canciones. No me dan lo mismo”, finaliza.