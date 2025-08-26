Ciudad26 de Agosto de 2025
Se aproxima el cambio de hora en Chile: conoce cuándo empieza y que zonas del país deberán adelantar sus relojes
El próximo sábado 6 de septiembre los relojes se adelantarán una hora, dando inicio al horario de verano y trayendo tardes más largas. Conoce cuándo cambiará la hora de tu reloj y qué zonas del país tendrán un horario distinto.
El próximo sábado 6 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el segundo cambio de hora del año. Esto dará inicio al horario de verano, trayendo tardes más largas.
La última modificación horaria fue el 5 de abril de este año y los relojes se atrasaron una hora. Este horario de invierno se realiza para tener más luz durante las mañanas.
¿Qué pasará con los relojes el sábado?
El próximo sábado 6 de septiembre, cuando sean las 23:59 de ese día, en lugar de pasar a las 00:00 del domingo 7 de septiembre, se adelantarán los relojes para que sean las 01:00.
Es decir, el horario se adelantará una hora. Chile pasará del horario de invierno al de verano, lo que significa que se oscurecerá más tarde.
¿Qué zonas tendrán un horario de verano distinto?
Hay algunas zonas de nuestro país donde el cambio de horario no aplicará de la misma manera. En Rapa Nui y en la Isla Salas y Gómez el cambio será a partir de las 22:00 horas del sábado 6 de septiembre y se adelantará a las 23:00 horas.
Además, hay zonas donde no cambiará la hora. La región de Magallanes hace ya una década que cuenta con el horario de verano, sin cambios. Este año se sumó la región de Aysén a la medida, donde han tenido el horario de verano durante todo el año.
Estas dos regiones no cambian al horario de invierno y se mantienen con el de verano por todo el año debido a que cuentan con menor exposición solar diaria por estar en el extremo sur del país.
Ante cualquier duda sobre las modificaciones horarias se puede consultar en el sitio Hora Oficial.
