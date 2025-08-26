Lanzan nueva versión del Volvo EX30, el auto eléctrico más vendido en Chile en 2025: supera a Tesla y marcas chinas

Volvo presentó el nuevo EX30 Cross Country, una versión más robusta, potente y aventurera del auto eléctrico más vendido del país. Con este lanzamiento, la marca reafirma su compromiso en electromovilidad y amplía su propuesta de valor. "Esperamos que este auto represente un 20% de las ventas de EX30", comenta Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile.

Compartir

Este lunes, el Mall Sport fue el escenario del lanzamiento de la nueva versión del Volvo EX30, el auto eléctrico más vendido en Chile -superando a tesla y BYD- según el Informe de ventas de vehículos Cero y Bajas emisiones de julio. El modelo está pensado para mundo urbano, pero su público objetivo son personas con una vida activa y al aire libre, ya que su propuesta funcional es para viajes y escapadas fuera de la ciudad.

Entre sus características, tiene un formato 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 427 km y carga rápida del 10 al 80%, en apenas 26 minutos. A su vez, el auto está equipado con el sistema Twin Motor Performance, por lo que alcanza una potencia de 315 kW (428 caballos de fuerza), permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos, con una velocidad máxima de 180 km/h.

En conversación con The Clinic, Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile, aseguró que “las versiones Cross Country de Volvo buscan exacerbar el espíritu off road de la marca, a través de condiciones que permiten desplazarse mejor en todo tipo de terrenos.

“A un año de su llegada, el EX30 se ha consolidado como el nuevo referente de la electromovilidad en Chile. Hoy presentamos esta nueva versión Cross Country como una evolución natural, que responde a un estilo de vida que combina lo urbano con la conexión con la naturaleza. Es el auto perfecto para quienes quieren moverse sin límites, con la seguridad, tecnología y diseño que caracterizan a Volvo”, señaló.

“Además, debuta el motor All-Wheel Drive -con el motor delantero y trasero eléctrico- y también tiene distintas características estéticas que permiten una mayor durabilidad del producto en condiciones extremas”, agregó Espinoza.

El nuevo EX30, el auto eléctrico más vendido en Chile

Sobre las proyecciones de venta del nuevo modelo, el gerente de Volvo Cars, espera que la versión Cross Country del auto eléctrico más vendido en Chile pueda llegar a vender entre 10 y 15 unidades mensuales y que “represente un 20% de las ventas de EX30”.

“Volvo está en plena expansión de su portafolio electrificado en Chile, no solo con autos eléctricos, sino con experiencias de conducción que se adaptan a las distintas formas de vivir y moverse. Este modelo viene a demostrar que la electromovilidad también puede ser versátil, emocionante y profundamente funcional”, sostuvo Espinoza.

Con este nuevo lanzamiento, Volvo refuerza su posición como una de las marcas líderes en electromovilidad en Chile y consolida el éxito del EX30, El modelo está disponible para reservas en Chile y comenzará sus entregas durante el último trimestre de 2025, con valores desde $49.900.000 con bono de financiamiento.