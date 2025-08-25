EFE firma histórico contrato para la construcción del tren Santiago-Batuco: reducirá en una hora tiempos de traslados y operará desde 2028

La estatal firmó el contrato de obras civiles y ferroviarias más grande de su historia con una empresa china, por un monto de US$ 470 millones. La obra comenzará su construcción en diciembre de este año, correspondiente al primer tramo del trayecto. Se proyecta que en 2028 comience a operar la primera parte del recorrido, que conecta Batuco con Quilicura.

Esta mañana la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) firmó contrato de obras civiles y ferroviarias más grande de su historia, para concretar la construcción del tren Santiago-Batuco. En la empresa calificaron este hecho como un hito histórico.

Se trata de un contrato por un monto de 470 millones de dólares, firmado por el Consorcio Constructora Gran Andes SpA, que está conformado por CRCC, compañía china enfocada en construcción ferroviaria, que está posicionada como una de las más grandes del mundo en el rubro.

El proyecto en su totalidad, tiene una inversión aún más grande que alcanza los 950 millones de dólares. Con se ampliará la red para la construcción del tren Santiago-Batuco que beneficiará a más de un millón de habitantes de las comunas por las que pasa el nuevo trayecto. La línea tendrá una extensión de 26 kilómetros distribuidos en ocho estaciones.

Eric Martin, presidente de EFE, afirmó que “la firma de este contrato representa uno de los hitos más importantes en nuestra historia reciente y un compromiso concreto con la equidad territorial y con una movilidad más sustentable para más de un millón de personas. Confiamos plenamente en la experiencia del consorcio que nos acompañará en este desafío, y estamos seguros de que este proyecto marcará un antes y un después en la calidad de vida de nuestras comunidades”.

El contrato que firmó EFE esta mañana abarca el trayecto entre Mapocho–Batuco en superficie. Esta es la sección más larga del recorrido, y pasará por Renca, Quilicura y Lampa. Por su parte, el tramo soterrado que abarca desde Mapocho hasta Quinta Normal se licitará el último trimestre de este año.

Cómo será el nuevo tren Santiago-Batuco

Se proyecta que el tren Santiago-Batuco traslade a 35 millones de personas al año. De sus ocho estaciones, habrá conexiones con las líneas 3, 5 y 7 del metro, y sus trenes serán 100% eléctricos. Con ello, la construcción considera seis nuevas estaciones en Renca, Quilicura y Lampa.

Las estaciones serán Batuco, Colina (Lampa), Valle Grande, Las industrias, Quilicura (L3), Renca, Matucana (L7), Quinta Normal (L5). Esta red permitirá conectar Lampa con Quinta Normal en 24 minutos, reduciendo con ello en una hora los tiempos de desplazamientos que existen hoy en el transporte público entre estas comunas.

Autoridades firman el contrato del tren Santiago-Batuco. Foto: EFE.

La línea tendrá dos vías para pasajeros, y una de carga. En diciembre iniciará la construcción de las obras en superficie. En 2027 se estima que lleguen los nuevos trenes para el servicio, mientras que en 2028 entraría en operación el tramo Batuco-Quilicura. Para 2030 está proyectado el inicio de la operación total del servicio.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, valoró este hito y remarcó su relevancia.

“Esta no es solo una firma en papel, esto es mucho más significativo, porque es el inicio concreto, la ‘toma de forma’ de un proyecto que avanza y donde cómo Gobierno en conjunto como EFE hemos impulsado desde todos los frentes éste y otros proyectos ferroviarios que tendrá un gran impacto en la ciudadanía. Trenes para Chile, así se llama este impulso que iniciamos en 2022 y continuamos potenciando, tanto en la capital con futuros servicios como Santiago-Batuco, y también con proyectos regionales, donde sabemos el tremendo impacto que tienen en la calidad de vida los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó la autoridad.