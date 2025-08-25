Vecinos de megatorre de Estación Central exigen $700 millones por fallas estructurales y empresa los acusa de instalar comercio ambulante en áreas comunes

La comunidad de un megaedificio ubicado en Conde de Maule presentó una demanda contra a inmobiliaria Toro Mazotte, por problemas frecuentes en las instalaciones, como fallas en ascensores e inundaciones de zonas comunes. La empresa, por su lado, responsabilizó a los residentes, y acusó que hay presencia de comercio ambulante al interior del inmueble autorizada por vecinos que ha generado desgaste.

El Edificio Capital, ubicado en la calle Conde de Maule 4106, en la comuna de Estación Central, vive una batalla interna que ha mantenido inquietos a residentes y a la inmobiliaria a cargo del proyecto. Desde una denuncia por parte de la comunidad a fines del año pasado, inició un tira y afloja con la empresa por una serie de defectos en la construcción, que han afectado en la vida diaria de los vecinos del megaedificio.

Según consagró el Diario Financiero, la comunidad demandó a la inmobiliaria Toro Mazotte Spa, y exigió una alta indemnización. La megatorre, compuesta por dos torres de 30 pisos y un total de 372 departamentos, ha presentado en el último tiempo una serie de problemas en cuanto a espacios comunes.

Entre esto, destacan problemas con los ascensores, inundaciones en quinchos y estacionamiento del edificio por falta de impermeabilización, defectos en la instalación eléctrica y sanitaria en el subterráneo, problemas con el diseño en filtraciones, entre otras cosas.

El medio citado constató que los demandantes exigieron una indemnización de $700 millones. Esto considerando que los daños son en instalaciones y estructura de la megatorre, que es del año 2019.

De todas formas, la empresa Toro Mazotte responsabilizó a los residentes. La inmobiliaria, en su defensa, advirtió que la comunidad hace mal uso de las instalaciones, y denunció la presencia de comercio ambulante en espacios comunes.

La defensa de la inmobiliaria y la presencia de comercio ambulante en la megatorre

En su defensa, la inmobiliaria del megaedificio advirtió que la solicitud de indemnización es desproporcionada. Además, apuntó a que la comunidad no se ha hecho cargo debidamente de los espacios comunes.

Su defensa destacó que “cabe hacer presente la existencia de un evidente mal uso de los habitantes del edificio (casi todos arrendatarios), intervenciones constructivas de terceros y la falta de una debida mantención de los espacios comunes del inmueble, como causa de los daños alegados”.

Entre esto, afirmaron que hay presencia de carros ambulantes en espacios comunes. Entre esto, hay venta de comida, ropa, equipos electrónicos, entre otros. El comercio ambulante se distribuye, según acusa la demanda, en las calles cercanas al edificio como al interior de este. Según la acusación de la inmobiliaria, el tránsito de estos carros provoca los defectos que denunciaron en la comunidad, como el desgaste de ascensores.

“Los mismos habitantes (arrendatarios extranjeros) de los edificios viven y hacen negocios, formales e informales, en el mismo lugar, lo que evidencia un mal uso de un inmueble destinado únicamente a habitación”, afirma la demanda publicada por DF.