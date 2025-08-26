Las claves que convierten a los Scania Chile 30 Aniversario en objetos de culto

Compartir

Salimos a probar una de las 30 unidades numeradas que fueron desarrolladas exclusivamente para Chile y pudimos comprobar que el homenaje se nota en cada detalle.

En el siempre dinámico mundo del transporte chileno, es fácil perderse en los anuncios de grandes inversiones o en las cifras de venta de camiones. Sin embargo, de vez en cuando, una noticia va más allá y nos muestra el alma de una industria en constante evolución. Eso es exactamente lo que ha logrado Scania con la presentación de su serie especial para conmemorar sus 30 años de presencia oficial en Chile.

Gracias a las gestiones realizadas por la propia marca, pudimos realizar una prueba de ruta -a modo de pasajero- para vivir en carne propia el orgullo que significa desarrollar una edición especial para rendir homenaje a nuestra larga y angosta faja de tierra.

La cabina

Lo primero que salta a la vista es que estos camiones no son como el resto. Su diseño ha sido personalizado para tener un valor artístico que vaya más allá de lo funcional. Y es que cada unidad lleva la firma de Svempas, una leyenda del diseño de camiones a nivel mundial. Sven-Erik Bergendahl, su verdadero nombre, ha dedicado su vida a personalizar vehículos Scania, convirtiéndolos en verdaderas obras de arte.

Su influencia se nota en la combinación de colores, en los acabados especiales de la pintura y en los gráficos que adornan la carrocería. Es un sello que le da un toque de exclusividad y coleccionismo a cada camión, elevándolo de ser un simple vehículo de trabajo a una pieza de culto para los transportistas. Esta personalización exterior se complementa a la perfección con el interior, donde se puede ver la bandera chilena bordada en la tapicería y los pespuntes rojos que contrastan con los asientos de cuero. Cada uno de los 30 afortunados dueños de estos camiones tendrá una unidad que es, literalmente, única en el mundo, identificada con un número de serie que va del 1 al 30.

Scania entiende que el camión no es solo una máquina, es el segundo hogar del conductor. Con esta serie especial, elevan el concepto a un nuevo nivel, ya que son los primeros en llegar a toda la región con la cabina C23, la más grande que dispone el fabricante. Entre las mejoras comprendidas está su piso completamente plano, lo que elimina el túnel de transmisión y crea un espacio interior mucho más amplio y cómodo. La mayor altura y el diseño optimizado permiten al conductor moverse con total libertad y descansar en un ambiente que realmente se siente como un refugio.

El equipamiento es muy nutrido, ya que contempla un pequeño refrigerador, una máquina de café y un colchón de mayores dimensiones, ideal para reponer energías durante los largos trayectos para transportar carga.

Mecánica SUPER

Si bien la cabina es parte muy importante a la hora de hablar de comodida, lo cierto es que el tren motriz define la diferencia entre un negocio que es rentable y uno que no lo es. Es por esto que la tecnología que impulsa a estos camiones es la más avanzada que Scania ofrece en el mercado global. Denominada como Scania Súper, el corazón de estos tractos es el motor V8 DC16 123, un bloque de 16 litros que entrega una potencia de 560 caballos de fuerza y un contundente par motor de 3,000 Nm.

El motor trabaja en perfecta sintonía con la nueva caja de cambios Opticruise G33CM, de 14 velocidades. Este sistema no solo garantiza cambios de marcha rápidos y suaves, sino que ha sido diseñado para optimizar el consumo de combustible. ¿El resultado? Una reducción del consumo de combustible que puede llegar a un 8% en condiciones ideales, aunque la marca afirma que en pruebas internas y la ayuda de la telemetría para detectar puntos de mejora, se ha sobrepasado el 10% de ahorro en consumo de conbustible. Una vez más, para el transportista, esa cifra no es solo un dato técnico o marketinero, es la diferencia entre un negocio rentable y uno que no lo es.

Tecnología y Seguridad

En nuestro recorrido también pudimos comprobar que la tecnología del interior es de última generación. El tradicional tablero analógico fue reemplazado por el nuevo panel digital Scania Smart, una interfaz intuitiva y personalizable que le da al conductor un control total sobre el vehículo, para tener claridad de todo lo que ocurre con la mecánica durante los trayectos. La limitación de velocidad por geolocalización también funciona a la perfección, permitiendo reducir o liberar la velocidad máxima del camión según tramos indicados al GPS de manera remota, manteniendo un control de la seguridad en cada trayecto.

En cuanto a la seguridad, no se escatimó en gastos. Estos camiones cuentan con todos los sistemas de asistencia al conductor disponibles: Alerta de Cambio de Carril, Frenado Autónomo de Emergencia y un sistema de advertencia de colisión que funciona de la mano con el control crucero adaptativo para garantizar la máxima seguridad en la ruta. Además, incorporan un sistema de detección de puntos ciegos, vital para las maniobras en ciudad y carretera.

Con esta prueba de ruta, pudimos experimentar el trabajo tangible que Scania está realizando en suelo nacional, que se ve complementado con una serie de servicios asociados. Tales como planes de financiamiento que pueden ser en pesos chilenos, UF o dólares; los sistemas de asistencia técnica que son capaces de desplegar ayuda en tiempos acotados y otros tantos servicios como la telemetría en tiempo real, que puede ayudar a maximizar aún más la inversión.

Sin duda, un homenaje con todas sus letras