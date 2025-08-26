SKC anuncia inversión de 10 millones de dólares en Chile para reforzar la presencia de DAF

Compartir

Con el objetivo de liderar el mercado chileno de camiones, SKC, el representante local de la marca DAF, anunció un plan de inversión de más de 10 millones de dólares para modernizar su infraestructura y capacitar a su equipo. La iniciativa busca fortalecer la posición de DAF, líder en ventas de camiones en Europa, preparándose para la nueva normativa Euro 6 que entrará en vigor en 2026.

La inversión se centrará en la renovación de las oficinas de SKC en Antofagasta, Copiapó, Talca, Concepción y la casa matriz en Santiago. Estas mejoras incluyen la ampliación de talleres, oficinas comerciales y áreas de servicio al cliente. Además, se adquirirán herramientas y repuestos, y se capacitará al personal de ventas y técnico tanto en Chile como en el extranjero. Todo esto, para asegurar un soporte especializado a los transportistas que incorporen camiones Euro 6 a sus flotas.

DAF se ha posicionado a la vanguardia, ya que desde 2019 ha introducido camiones con tecnología Euro 6, anticipándose a las exigencias que la ley requerirá en 2026. Con más de 800 unidades de este tipo ya en circulación en el país, la marca demuestra su experiencia y preparación para el cambio.

Gonzalo Labbé, gerente general de DAF, afirmó que esta inversión es una muestra del compromiso de la empresa con el desarrollo de una red de atención moderna, preparada para los desafíos tecnológicos y ambientales del transporte en Chile.

Por su parte, Guillermo Montenegro, gerente comercial de DAF, destacó que el compromiso de la marca con sus clientes es a largo plazo y que esta inversión no solo busca cumplir con las normativas, sino también garantizar una respuesta eficiente y de alta calidad.

Con más de 90 años de historia y reconocida a nivel mundial, DAF, originaria de Países Bajos, es líder en el transporte de carga por carretera en Europa. Sus productos son valorados por su eficiencia, calidad y tecnología, lo que les ha valido múltiples premios internacionales. En Chile, la marca ha logrado consolidarse como un actor clave en el mercado de camiones pesados, gracias a la fiabilidad de sus vehículos y una sólida red de posventa.