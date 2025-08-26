Tras 12 años en el país y solo 40 autos vendidos: Rolls-Royce abandona el mercado automotor chileno

La exclusiva marca de autos de lujos abandona el mercado automotriz de Chile luego de más de 12 años por la operación de la marca y los insuficientes niveles de ventas.

Compartir

Durante el 2025, la marca de autos de lujo Rolls-Royce abandonará el mercado automotor chileno luego de más de 12 años de presencia en el país. Lo anterior, se debe a que “la operación de la marca y el nivel de ventas no resultaron suficientes”. Durante su estadía en Chile, la firma británica vendió 40 unidades.

El primer gerente general de Rolls-Royce y quien hoy en día está a cargo de las marcas premium del Grupo Inchcape, Alejandro Richard, afirmó a Autocosmos que la decisión de abandonar el mercado chileno obedece a instrucciones tomadas desde la fábrica, ya que optó por centrarse en mercados de volúmenes más grandes.

Richard señala que, para seguir importando, Rolls-Royce le exigía a Inchcape una alta inversión en un espacio de venta independiente, lo que no se justificaba en Chile dado a las pocas ventas. Sin embargo, el grupo podrá seguir comercializando sus autos a pedido y brindando servicios de posventa a los automóviles que circulan en el país.

La entrada de Rolls-Royce al mercado chileno

El 24 de octubre de 2011 se dio a conocer el aterrizaje de Rolls-Royce en Chile representada por Williamson Balfour Motors, empresa que ya formaba parte del Grupo Inchcape en esos años. Su llegada al país obedecía a una estrategia comercial de expansión a economías emergentes, como Chile y Brasil.

En 2012 llegaron los primeros autos al país, específicamente el exclusivo modelo Ghost, un elegante sedán que costaba 420 mil dólares de aquel entonces. A inicios de 2013 llegó a suelo nacional el Phantom Serie II Coupé. Para entonces, Rolls-Royce anunció que tenía como objetivo poner en circulación 100 autos en un periodo de 10 años.

Ese mismo año, la marca de autos de lujo abrió su primer showroom en Avenida Nueva Costanera 3601, en la comuna de Vitacura, y estaba bajo supervisión directa de la fábrica en Goodwood. Rolls-Royce Motor Car Santiago incluso fue distinguido como “Mejor Importador Latinoamericano 2013” gracias a un desempeño consistente en todas las unidades de negocio.

A finales del primer trimestre de 2015 se estrenó la Serie II del Ghost, que contaba con cambios estéticos y mecánicos menores. El 2017 debutó el lujoso Dawn, y en 2019 llegó a Chile el Cullinan, el primer SUV de la marca británica y un auténtico 4×4.