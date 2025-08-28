Dos salidas, pero la mantención del equipo de asesores económicos: la primera semana de Nicolás Grau en Hacienda

El líder de la billetera fiscal ha mantenido al equipo que venía de la administración de Mario Marcel, salvo su jefa de gabinete y su coordinadora de comunicaciones. Este jueves expuso sobre "permisología" ante los jefes económicos de las candidaturas y tiene agendada una reunión con el presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.

Siete días a cargo del Ministerio de Hacienda son los que este jueves cumplió el ministro Nicolás Grau (Frente Amplio), quien hace una semana recibió la posta que dejó Mario Marcel al renunciar al Gobierno por motivos personales.

Grau, proveniente del Ministerio de Economía, fue el elegido por el Presidente Gabriel Boric para ser el jefe de la billetera fiscal, tras más de tres años y cinco meses de gestión de Marcel. Si bien en enero de 2021, antes de que Boric diera a conocer a sus colaboradores, Grau era quien se asomaba como quien se convertiría en el titular de Hacienda al inicio del mandato, finalmente ese cargo lo tomó el expresidente del Banco Central, sobre quien recaía una apreciación positiva tanto en la izquierda como en la derecha por sus cualidades técnicas.

Por lo mismo, en la ceremonia del cambio de gabinete fue el propio Boric quien se encargó de dejar instalado sobre la mesa la idea de que, aunque salía Marcel, emblema del Gobierno, la política fiscal seguiría bajo los mismos términos que los que dejaba quien salía del Ejecutivo. Al día siguiente del cambio de gabinete el mandatario reiteró esa idea, que ya había sido explicitada por Grau: “Viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal“, dijo.

Una muestra de ello es que los equipos que componen el Ministerio de Hacienda se han mantenido, salvo dos excepciones. Con la llegada de Grau a Teatinos 120, quienes dejaron su cargo en la institución fueron Tatiana Vargas y Miriam Leiva, ambas con roles importantes en la gestión de Marcel.

La primera trabajó como jefa de gabinete del exministro desde su ingreso al Gobierno, en marzo de 2022. Venía de realizar una carrera profesional de larga trayectoria en el Banco Central, donde topó con Marcel, cuando este último llegó como consejero en 2015, y se convirtió en el presidente del ente emisor en 2016.

Vargas, según dicen conocedores, renunció a su cargo el mismo día que su jefe. Su reemplazo fue conocido este lunes. Se trató de un conocido en el Frente Amplio: Rodrigo Echecopar.

Economista de la Universidad Católica, Echecopar, antes de arribar a Hacienda a acompañar a Grau, se desempeñaba como jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior (DCI) —puesto al que llegó Paul Floor (PC)—. Cuenta con estudios en Políticas Públicas de la University College London (Reino Unido), y fue uno de los presidentes de Revolución Democrática, el partido fundado por Giorgio Jackson y Miguel Crispi.

Leiva, en tanto, era la coordinadora de comunicaciones de Hacienda en la administración de Marcel. Con la llegada de Grau, ese puesto pasó a tomarlo Francisca Herrera, quien desempeñaba el mismo rol pero en el Ministerio de Economía, cartera que lideraba el economista militante del Frente Amplio.

Hasta ahora los cambios en Teatinos 120 se han limitado a esos puestos. Los coordinadores del ministerio —Alejandro Puente, Estefanny Artus, Carola Moreno, Loreto Neumann, Rodrigo Wagner, Consuelo Fernández, María del Pilar Cruz, Diego Riquelme y Maritza Moraga— siguen allí.

La subsecretaria de Relaciones Internacionales Económicas, Claudia Sanhueza, el ministro Grau y el Presidente Gabriel Boric. Foto: Agencia UNO.

Presupuesto 2026 y FES

Para este jueves, la agenda de Grau consideraba una actividad en la Universidad Católica durante la mañana. El ministro fue parte del seminario “Permisología para el crecimiento: lecciones y recomendaciones para Chile”, donde expuso ante los jefes económicos de los candidatos presidenciales de Evelyn Matthei (Juan José Obach), José Antonio Kast (Jorge Quiroz) y Jeannette Jara (Luis Eduardo Escobar).

Pero no era la única actividad contemplada para la jornada. También se tiene previsto que el ministro concrete una reunión con el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Boris Barrera (PC).

La cita es importante, dado que los desafíos vistos para la administración de Grau implican, entre otras cosas, la discusión sobre el Presupuesto de la Nación 2026, el primero que tendrá la primera administración que resulte ganadora en los comicios de fin de año, además de conversar sobre el reajuste al sector público con un diputado PC, partido que es afín a los intereses de los trabajadores y que anteriormente fue factor de tensión entre Marcel y los empleados fiscales.

Pero sobre la mesa de Grau también aparece el recientemente aprobado proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que sorteó la Cámara de Diputados y cuya discusión comenzará a llevarse en el Senado.

No son pocos los interesados en establecer encuentros con Grau en consideración de que el ministro comience a prestar atención a los proyectos que se discuten en el Legislativo. Hasta ahora, el secretario de Estado ha contado con el respaldo del sector empresarial ante las críticas que provocó su designación en el cargo.