Comunista, excandidato a concejal y cercano a Camila Vallejo: Paul Floor asume como jefe de la DCI, cargo clave en La Moneda

Luego de que Rodrigo Echecopar migrara al Ministerio de Hacienda para convertirse en jefe de gabinete del nuevo ministro Nicolás Grau, Floor asume la Dirección de Coordinación Interministerial, un rol clave en el Gobierno. Si bien es la primera vez que el PC asume esta tarea de manera formal, en La Moneda señalan que durante el periodo de vacancia entre Aisén Etcheverry y Echecopar, fue él quien, en la práctica, se hizo cargo de esas funciones. Como medida preventiva, el ingeniero eliminó sus cuentas en redes sociales antes de asumir el cargo.

El último cambio de gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric estuvo marcado por la salida del exministro de Hacienda, Mario Marcel, una de las figuras clave de la administración, y la llegada de Nicolás Grau, hasta entonces ministro de Economía, a esa cartera. Junto con ese movimiento, Rodrigo Echecopar asumió como jefe de gabinete de Grau, lo que dejó vacante un rol clave en el Gobierno: la Dirección de Coordinación Interministerial (DCI), que ahora depende del Ministerio del Interior.

Según pudo confirmar The Clinic, el Presidente definió nombrar al militante del Partido Comunista Paul Floor Pilquil como el jefe de la DCI. Hasta ahora, Floor se desempeñaba como coordinador de dicha división, pero en el alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encabezado por Macarena Lobos.

Tras la salida de Rodrigo Echecopar del Ministerio del Interior, desde La Moneda reconocen que se produjo un debilitamiento en esa cartera, por lo que se buscó concretar el nombramiento con rapidez. Lo ideal, señalaron fuentes de Palacio, era que el cargo estuviera cubierto antes del 2 de septiembre, fecha en que comenzará a regir el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) producto de la reforma previsional, una agenda que el Gobierno pretende capitalizar y necesita de la DCI.

El nombramiento de Paul Floor, militante del Partido Comunista hace 14 años, se concreta además en medio de las tensiones que atraviesa el oficialismo a raíz de las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del PC, quien cuestionó la gestión del exministro de Hacienda y la oportunidad del último cambio de gabinete impulsado por el Presidente Boric.

Si bien en el Gobierno admiten preocupación por el ruido que generan estas intervenciones, subrayan que la designación de Floor no responde a esas controversias internas, sino a su desempeño previo en la Segpres y que cuando Aisén Etcheverry dejó dicho cargo para desembarcar en el ministerio de ciencias, en la práctica aseguran, fue Floor quien se hizo cargo de la DCI.

Paul Floor: cercano a Vallejo desde el movimiento estudiantil

Floor es ingeniero en Aviación Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Durante su etapa universitaria integró la federación de estudiantes de dicha casa de estudios y, en 2011, asumió como secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Fue ahí y unos años antes, en 2009, que Floor conoció a la ministra Camila Vallejo que un año más tarde se convertiría en la presidenta de la agrupación estudiantil.

La relación entre ambos se estrechó y, en 2014, cuando Vallejo fue electa diputada, Floor se convirtió en su asesor legislativo, cargo que desempeñó durante tres años. Posteriormente, en 2017, trabajó en la Corporación Municipal de Conchalí hasta 2021, año en que se sumó al comando del entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

Tras el triunfo de Boric, Floor asumió funciones en la coordinación interministerial de la Segpres, donde trabajó estrechamente con Aisén Etcheverry y Rodrigo Echecopar, ambos a cargo de la Dirección de Coordinación Interministerial (DCI).

En 2024, sin embargo, se aventuró a un cargo de elección popular y se presentó como candidato a concejal del PC por la comuna de Isla de Maipo.

En una búsqueda en Google, su nombre aparece vinculado a su perfil de LinkedIn y a su cuenta de X (exTwitter). En la vista previa del buscador se lee la frase: “Camiseteado por Nuestro Presidente Gabriel Boric. Mapuche – Ingeniero…”. Sin embargo, al ingresar directamente a la red social, se observa que su cuenta, @elpulpopaul23, fue eliminada.