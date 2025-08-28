El descargo de Juan Andrés Lagos tras ofensiva contra Lautaro Carmona: “Golpea que haya dichos de gente que uno consideraba amigos políticos”

El integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC) dejó ver la molestia que le ha provocado las críticas hacia el timonel del PC por sus cuestionamientos a la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. "Es una agresividad y una descalificación muy fuerte, pero que tiene fundamento en la forma de estigmatizar, silenciar", afirmó el exasesor del Gobierno. Y respecto a la discusión de fondo sobre la responsabilidad fiscal, dijo que el PC nunca ha tenido incidencia en la política económica desde los noventa: "Y lo terrible es que siguen insistiendo en las mismas medidas fracasadas".

Casi diez minutos de corrido fueron los que Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), utilizó para dar a conocer —en una entrevista a Omar Cid en YouTube— las sensaciones que le provocaron lo ocurrido en la última semana en el comando de Jeannette Jara (PC), que vivió su primera fractura interna a raíz de las críticas que Lautaro Carmona hizo a la gestión del exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien apuntó de hacer del recurso “un dios” en desmedro de avanzar en políticas sociales, lo que abrió un debate sobre responsabilidad fiscal al que la propia candidata ha tenido que referirse.

“Impacta el nivel de agresividad, de descalificación. Incluso de violencia, de estigmatizar los dichos del presidente del PC. También de la secretaria general. Y qué decir de Daniel Jadue… Se ha barrido con él”, dijo Lagos, refiriéndose al encontrón que hubo al interior del comando entre Ricardo Lagos Weber (PPD) vocero de campaña de Jara, y Bárbara Figueroa, secretaria general del PC y parte del comité estratégico de la candidatura, quien dijo que el primero debía dedicarse a difundir las ideas de la candidatura antes que comentar los dichos de Carmona, que salió a cuestionarlos.

“Eso golpea, llama la atención. Es una agresividad y una descalificación muy fuerte, pero que tiene un fundamento en la forma y en el fondo. La forma en cómo se dice: para estigmatizar, silenciar. Se está diciendo explícitamente que no hable (Carmona). Que no hable. Y ocurre que a algunos no le llama la atención”, continuó Lagos, visiblemente molesto.

Y continuó: “Me golpea que haya opiniones y declaraciones de gente que uno consideraba que tenían algún grado de cierto sentido de la amistad política. Hace mucho daño”.

Para el integrante de la comisión política del PC, es falso decir que las declaraciones de Carmona podrían afectar la candidatura de Jara. Ese planteamiento fue levantado por distintas voces oficialistas fuera del PC, quienes veían que el timonel del PC con sus dichos sólo perjudicaba a la candidata de su sector.

“Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que (Carmona) no se termina de convencer de que es la candidata de sus filas, y no están dispuestos a respaldarla me parece”, dijo Lagos Weber a inicios de semana.

Para Lagos, tal planteamiento “es muy brutal, porque además no es verdad”.

Juan Andrés Lagos. Foto: Agencia UNO.

Juan Andrés Lagos: “El PC no ha tenido nunca un mínimo de incidencia en la política económica”

Asimismo, el periodista y exasesor de la Subsecretaría del Interior recalcó situaciones dadas antes de que se definiera a la candidatura de Jara como la única del oficialismo.

“Nosotros no ofendimos ni descalificamos a quienes en las primarias, porque el PC proponía incorporarse a los BRICS, descalificaban esa posición. Y decían que el PC tenía que responder porque en los BRICS había dictaduras (…). Nosotros no hemos descalificado y sí hemos sido descalificados, y de forma creciente y cada vez con más agresividad. E insisto, no es solo la derecha”, afirmó.

Y respecto al área económica y de crecimiento, Lagos cuestionó que se le endosara culpa a su partido.

“Esto de descalificar el ingreso que se propone, de anteponer el tema del crecimiento cuando en Chile el problema del crecimiento en Chile… ¿A quién van a responsabilizar? ¿Al PC? si el PC no ha tenido nunca un mínimo de incidencia en la política económica que se ha empleado desde los noventa en adelante”, sostuvo.

Y llamó a que los incumbentes en esa materia se miraran al espejo.

“Señoras y señores, señoritos y señoritas de la derecha y de otros sectores también, que han sido parte del pacto transicional, por favor mírense al espejo. Si ustedes han implementado una política económica hasta hoy, incluido este Gobierno, no le echen la culpa al PC del déficit fiscal y del crecimiento, si ustedes son los responsables. Ustedes. Lo trágico y lo terrible es que siguen insistiendo en las mismas medidas fracasadas“.