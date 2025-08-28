Dreams inicia obras de su nuevo casino en Talca y responde a críticas ambientales: “No existe afectación directa ni indirecta sobre el ecosistema”

Esta semana, Dreams anunció el inicio de la construcción de su nuevo centro de entretención y casino en Talca, proyecto que contempla una inversión de US$21 millones.

Esta semana, Dreams anunció el inicio de la construcción de su nuevo centro de entretención y casino en Talca, proyecto que contempla una inversión de US$21 millones y que busca consolidar a la Región del Maule como un polo de desarrollo económico, cultural y turístico en el centro-sur del país.

La empresa estima que el complejo abrirá sus puertas en noviembre de 2026, una vez finalizado el proceso de obras y habilitación.

El recinto, que se emplazará en los terrenos de la ex Feria Internacional de Talca, Fital, y considera una superficie de 7 mil metros cuadrados, contempla un casino, un boulevard gastronómico, tiendas, museo, anfiteatro, juegos infantiles y salones para espectáculos y convenciones. Además, la propuesta arquitectónica, a cargo de Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura, pone énfasis en criterios de sostenibilidad ambiental y en la construcción en madera como sello innovador.

Dreams estima que el proyecto generará más de 500 empleos directos durante su construcción y, una vez en operación, cientos de puestos de trabajo permanentes. Además, aportará alrededor de $3.300 millones anuales a la economía regional a través de impuestos y su oferta de servicios.

“Estamos dando un paso decisivo con la puesta en marcha de este proyecto, que no solo busca transformar un espacio icónico de Talca, sino también generar oportunidades para el talento local. A través de este convenio macro con instituciones educativas y gremiales, queremos que los estudiantes sean parte del proceso y encuentren en Dreams una plataforma de aprendizaje y proyección laboral”, indica Dreams.

Este nuevo complejo busca convertirse en un espacio urbano moderno, inclusivo y sustentable, potenciando a Talca como capital regional, con una infraestructura de primer nivel y proyección nacional.

El conflicto por el humedal que enfrenta Dreams

Con todo, la iniciativa no ha estado exento de polémicas, sobre todo luego de que la organización ambiental Corporación Bioecoterra presentara denuncias cuestionando la laxitud con que la autoridad ambiental regional ha actuado frente al futuro casino, y el impacto que este generaría en el recientemente reconocido Humedal Urbano del Cajón del Río Claro.

A raíz de esto, es que la Contraloría Regional General del Maule ofició al Servicio de Evaluación Ambiental de la región y a la Seremi de Medio Ambiente para que, en un plazo de 10 días, entreguen informes sobre las denuncias. Según ha trascendido, se debe aclarar por qué la construcción del casino no ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), pese al riesgo de inundación; también el rol de las entidades encargadas y qué medidas se han tomado para proteger el humedal y su biodiversidad.

Al ser consultados al respecto, desde Dreams descartaron que el proyecto perjudique el humedal. “Queremos ser enfáticos en que el proyecto no se emplaza en el humedal ni lo interviene en ningún aspecto. Está ubicado a más de 300 metros del cauce y cumple rigurosamente con la normativa ambiental vigente, incluidas las leyes de humedales urbanos”, asegura la empresa a The Clinic.

Junto con ello, recalcaron que “los estudios de la Universidad Austral de Chile concluyeron que no existe afectación directa ni indirecta sobre el ecosistema, y nuestro diseño -con pilotes, zanjas de infiltración y jardines de bioretención- refleja un enfoque preventivo y responsable. Además, seguimos todos los canales institucionales, mediante una Consulta de Pertinencia que fue acogida favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental”.