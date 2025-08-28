El irrespetuoso mensaje de la barra de Colo Colo a hinchas de la U. de Chile que fueron linchados en Avellaneda en la antesala del Superclásico

Hinchas de Colo Colo colgaron un lienzo en las dependencias del Estadio Monumental referente a la brutal agresión y linchamiento de un grupo de chilenos en el partido entre Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Durante la madrugada de este jueves, hinchas de Colo Colo expusieron un lienzo en las dependencias del Estadio Monumental alusivo a la brutal agresión y linchamiento de fanáticos de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

El partido entre los azules e Independiente de Avellaneda fue cancelado por los graves incidentes -que dejó 19 heridos y más de 100 detenidos-, donde un pequeño grupo de hinchas laicos se llevó la peor parte.

“No hubo garantías. La seguridad fue un desastre, no actúo. La policía dejó que nos pegaran y después ellos mismos le pegaron a los chilenos”, afirmó un hincha azul que asistió al partido en Avellaneda el pasado miércoles.

Cabe señalar que no es el primer mensaje de parte de hinchas de Colo Colo burlesco en la antesala del Superclásico que se jugará este domingo a las 15:00 en el Estadio Monumental. El lunes se viralizó otra escena en La Pincoya: “Para de correr”, decía el lienzo que se colgó en la mitad de la calle.

Aún no hay detenidos por el linchamiento de hinchas de Universidad de Chile

El juez José Luis Arabito, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, aprobó el pedido que hizo el fiscal Mariano Zitto el martes y ordenó iniciar una serie de allanamientos con el fin de detener a los ocho identificados por los graves hechos que ocurrieron en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante esta jornada, TyC Sports informó que la policía argentina realizó nueve procedimientos “para tratar de dar con algunos de los barras de Independiente que agredieron a los hinchas de la U, pero no lograron localizar a ninguno de los apuntados por la Justicia”.

Dos de los allanamientos se produjeron en Barrio Norte y otros dos en Barracas y La Boca. En total, cuatro inspecciones fueron en provincia de Buenos Aires y otras cinco en CABA, pero no se logró detener a ningún hincha de Independiente que participó en los incidentes de Avellaneda.



