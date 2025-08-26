Hinchas de Colo Colo apuñalaron a un conductor de Red en Las Condes previo al “arengazo” contra Católica: ministro Cordero se querelló por el hecho

El 15 de agosto, en la previa del "arengazo" no autorizado que convocó la barra de Colo Colo antes del clásico con la UC, un grupo de hinchas interceptaron un bus de la línea 405. Tras esto generaron destrozos al vehículo y agredieron al chofer con un arma blanca. El ministro Luis Cordero presentó una querella criminal por el delito de daños y lesiones.

El pasado viernes 15 de agosto, hinchas de Colo Colo protagonizaron un hecho en Las Condes que pasó casi desapercibido, pero que fue de extrema gravedad. En la previa del partido contra Universidad Católica, fanáticos del conjunto albo que iba a asistir al tradicional “arengazo” que realizan previo a los clásicos, agredieron a un conductor de un bus Red con un arma blanca.

Esto llamó la atención del Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Luis Cordero, presentó una querella criminal, en la que se consigna lo que ocurrió en la tarde del viernes.

Según narra el documento, los hinchas asistirían a esta convocatoria pese a no haber sido autorizada. Cerca de las 15:20 horas del 15 de agosto, en la intersección de Avenida Las Condes con Camino San Francisco de Asís, a la altura del centro comercial Cantagallo en Las Condes los hinchas interceptaron un bus 405 de Red Movilidad, provocando daños en parabrisas y ventanas del vehículo.

En el mismo momento, atacaron al conductor con un arma blanca, apuñalándolo en el abdomen. EL chofer tuvo que se trasladado de urgencia a un recinto hospitalario. La querella criminal presentada por el ministro Cordero fue contra los responsables del ataque, por los delitos de daños y lesiones.

Cabe destacar que en el partido entre albos y cruzados de la primera rueda, se registró un hecho similar también en Las Condes. Un hincha de la UC fue apuñalado luego de ser asaltado por un grupo de desconocidos, quienes intentaron robarle sus prendas del club afuera del MUT.

La querella contra los hinchas de Colo Colo

En el documento judicial, el ministro Luis Cordero representado por la abogada Paula Altamirano, solicitó una serie de de acciones.

En primer lugar, que se despache una orden de investigar amplia a la unidad policial que Fiscalía estime pertinente. Esto, para realizar las “diligencias investigativas que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de la presente querella”.

Junto con eso se solicitó citar en calidad de testigos a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento. También, se ordenó recabar grabaciones de cámaras de seguridad desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Las Condes, y otros edificios públicos y privados del sector. Esto a la par de recabar grabaciones al interior del mismo bus.

La querella fue presentada el pasado lunes 18 de agosto, dos días después del partido entre Colo Colo y U. Católica. Esta semana, en tanto, la hinchada del conjunto albo debería convocar a otro arengazo en la previa del superclásico entre Colo Colo y U. de Chile que se jugará el domingo.