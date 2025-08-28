Familia argentina hincha de Independiente debió huir de Chile y volver a Mendoza tras recibir amenazas y disparos en su casa en Coquimbo

Tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América, hinchas de Universidad de Chile buscaron represalias: amenazaron y atacaron a tiros a la familia -conocida por ser hinchas del Rojo-, que tuvo que huir a Argentina. "Después del partido por Copa Sudamericana se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche", señaló un integrante del clan.

Compartir

Una verdadera pesadilla vivió una familia argentina, hinchas de Independiente, después de los graves incidentes durante el partido por la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y el cuadro de Avellaneda. Amenazas y ataques a balazos en el frontis de su casa, los obligaron a huir de urgencia a Argentina por miedo a mayores represalias.

Según diario Uno de Mendoza, Maxi, uno de los integrantes del clan familiar -que vive hace 10 años en la Región de Coquimbo-, relató en Radio Nihuil que sus padres fueron víctimas de un ataque tras el partido. “Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta”, la cual tiene en la parte de atrás stickers de todas las copas internacionales ganadas por Independiente. “También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer”, agregó.

“Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores“, explicó.

Y agregó: “Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por Copa Sudamericana -entre Independiente y la U. de Chile- se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche“.

La familia hincha de Independiente huyó a Mendoza por miedo a represalias

Fue tal el nivel de violencia y amenazas que sufrió la familia hincha de Independiente que tuvieron que eliminar sus cuentas en redes sociales. Maxi detalló que su padre les comentó que estaba la posibilidad de abandonar el país por unos días. “El Carabinero le dijo que era mejor“, comentó. Así, la familia dejó todo y regresó a Mendoza.

Además, el hombre recalcó que las barras de Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica buscarían venganza tras la tragedia en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles. “Dicen que se juntaron para vengarse de los argentinos y dijeron que a personas con cualquier camiseta de Argentina les iban a pegar igual”.

“A nosotros nos gusta el fútbol, somos todos hinchas de Independiente de Avellaneda y no lo ocultamos, porque nunca hicimos problema”, remarcó Maxi. Por último, sostuvo que su esposa no quiere regresar a Chile tras los ataques, pero cabe recalcar que su hermano con movilidad reducida depende de la Teletón para su tratamiento.



