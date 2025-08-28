Jaime Mañalich, exministro de Salud: “Quienes se desmarcan de Matthei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno”

El médico acusa “oportunismo” por parte de quienes han estado ligados a los gobiernos del exmandatario y que ahora cruzaron el río para apoyar a José Antonio Kast, en desmedro de Evelyn Matthei. "Ellos están cuidando su mejor interés: asegurar una posición en un gobierno", afirma. También reconoce que lo han tratado de sondear desde el Partido Republicano, pero que él ha optado por no contestar el teléfono.

“Piñemattheismo” fue el concepto que utilizó en redes sociales el exministro de Salud Jaime Mañalich, para manifestar su apoyo a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en días en que viejos colaboradores de Sebastián Piñera han decidido trasladar su apoyo hacia el abanderado republicano, José Antonio Kast, como es el caso del exministro Rodrigo Álvarez (ex UDI), quien dio a conocer su posición en El Mercurio.

En vista de eso, el exsecretario de Estado y parte de los dos mandatos de Piñera (2010-2014 y 2018-2020) señala a The Clinic que quienes han cruzado de bando lo hacen por fines políticos, tales sea como una “posición en un gobierno”. Comenta que lo han contactado desde el Partido Republicano pero que para él es una frontera “incruzable”.

—¿Cómo se toma que estos excolaboradores hoy apoyen a José Antonio Kast cuando está la candidatura de Evelyn Matthei presente?

—No le veo mucha seriedad, en el sentido de que son pocas personas y tienen la completa libertad de elegir lo que les parece más adecuado a su destino, en realidad, más que alguna convicción política o cuestión de fondo. Hablo de candidaturas parlamentarias, de posibles posiciones en el gobierno. En ese sentido, cada cual es libre de apostar al caballo que cree que es más ganador. Es una cosa natural.

—¿No considera que se traiciona a Evelyn Matthei en esos casos? Porque se asume que Matthei es la heredera del liderazgo de Sebastián Piñera.

—No se asume, es la heredera. Quienes se desmarcan de Matthei se desmarcan de Piñera, su legado y su gobierno, independiente de lo que haya sido durante esos períodos.

Mañalich y republicanos: “No he aceptado ninguna llamada”

—Algunos fundamentan que sus desmarques responden a que Kast apunta a la línea correcta. ¿Está de acuerdo?

—Es completamente válido que ellos enjuicien qué es lo que consideran correcto o no correcto. Ahí hay opiniones para todos. Creo que lo correcto es apuntar realmente a quien más similitud tiene con Piñera, la derecha de centroderecha que él representa, sus dos gobiernos y el tremendo legado de un gobierno, de un Estado que está al servicio de las personas, que crece, que crea empleo… Todo eso de lo que hoy se habla lo representa en plenitud Piñera.

—¿Lo han tratado de fichar desde el equipo de Kast?

—No he aceptado ninguna llamada.

—Lo han contactado.

—Han llamado, pero esa es una frontera incruzable para mí.

Quienes se desmarcan de Matthei “apuntan a asegurar intereses particulares”

—¿Por qué Matthei no ha podido afirmar a esos excolaboradores?

—No he hablado con ella ni soy vocero de ella, pero, en primer lugar, no tengo claridad que ella tuviera interés en retener esos liderazgos. Y si para retener esos liderazgos el precio que cobran es ‘mira: tú, Evelyn, me apoyas para que yo sea candidato aquí o allá’, bueno, es una decisión que ella tiene que tomar, si está dispuesta a pagar ese precio en una coalición que tiene muchos liderazgos y personas muy capaces.

—¿Hay oportunismo en quienes salen a apoyar a Kast?

—Sí.

—¿Los denomina oportunistas?

—Sí, apuntan a asegurar intereses particulares. Es como: ‘No apoyo a Matthei porque la candidata no estuvo dispuesta a ponerme a mí en tal o cual posición, o asegurarme tal o cual cosa, la voy a buscar en otro lado’.

—¿Le llama la atención que los republicanos acudan a exsubsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, cuando ellos eran críticos de su gestión?

—No sé la iniciativa de este cruce, de dónde parte. Si es una búsqueda sistemática por parte del comando de Kast para buscar estas imágenes que den una idea de descuelgue, o parte de ellos mismo, pero no tengo opinión sobre eso. No puedo decir que haya una intencionalidad de parte de Kast en particular. Él lo ha negado y creo en lo que él dice.

—¿Cómo explica los desmarques?

—En que ellos están cuidando su mejor interés: asegurar una candidatura parlamentaria o asegurar una posición en un gobierno, en el cual ellos están apostando a José Antonio por cómo ha marcado en encuestas con sus posibilidades de llegar al gobierno. Están cambiando la posición sobre quién sería el caballo ganador.

—¿Y estos afectan a Matthei?

—No. Consolidan, así como lo he hecho, una respuesta del piñerismo más estructurada y clara para decir que nuestra candidata es Evelyn Matthei y que vamos con todo por ella.