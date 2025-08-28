Maximiliano del Río, director de Lotus, sobre el cartel de Lollapalooza 2026: “Hoy las bandas están resurgiendo, el rock está resurgiendo”

El festival Lollapalooza regresa al Parque O’Higgins en 2026, celebrando su edición número 14 con un line-up que incluye a Deftones, Sabrina Carpenter y Los Bunkers, quienes se convierten en la primera banda nacional en ser cabeza de cartel. La preventa se agotó rápidamente, demostrando el fervor de los fanáticos chilenos. Maximiliano del Río, director de Lotus, analiza el cartel y también aborda el regreso a la céntrica comuna.

Cuenta regresiva para una nueva edición de Lollapalooza, esta vez en su versión número 14 y con el regreso al Parque O’Higgins, espacio de la comuna de Santiago donde se realizó durante varios años antes de trasladarse al Parque Bicentenario de Cerrillos.

Antes de que se conociera el line up del festival, las dos primeras preventas se agotaron, dejando en claro el interés irrestricto de los fanáticos chilenos por asistir a Lollapalooza 2026, que este año tiene entre sus cabezas de cartel a Deftones, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Doechii, entre otras grandes figuras internacionales.

La edición 2026 también trae una novedad en los headliners: por primera vez una banda nacional es parte de este selecto grupo de artistas reservado, en general, para nombres extranjeros. Se trata de Los Bunkers, que así cierran un ciclo que comenzó en 2011, cuando en la primera versión del festival formaron parte de la camada inicial de artistas chilenos, junto a Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Dënver y Astro.

Cuando suenen los primeros acordes en el Parque O’Higgins en marzo de 2026, habrán pasado 15 años desde aquella primera experiencia que tuvo a Kanye West como uno de sus headliners, en la que fue su única presentación en Chile. Para Maximiliano del Río, director de Lotus, la apuesta ha sido mantener una línea clara a lo largo de estos años:

“Lollapalooza siempre ha apuntado a dos cosas. La primera es traer lo que está sonando en la actualidad, ya sean bandas que son leyendas o proyectos con carreras más cortas. La segunda es apostar por artistas que estén dando muy buenos shows en vivo. Hoy todos los que están en la primera línea, y también quienes vienen más abajo, tienen presentaciones potentes. Pero los headliners, en particular, están marcando el futuro de cómo van a ser los shows en vivo de aquí en adelante”, asegura el director de la productora, que este 2026 celebra 20 años de vida.

Las divas del pop

En conversación con The Clinic, Del Río cuenta que tuvo la posibilidad de ver los shows de Sabrina Carpenter y Chappell Roan, y sobre esta última destaca que está mostrando cómo será el pop en los próximos años.

“Tuve la suerte de ver a Chappell Roan en Chicago el año pasado. Fue un show con la mayor cantidad de público en la historia de Lollapalooza, y lo mismo está logrando en todos los escenarios donde se presenta. Fue un espectáculo muy auténtico, con mucha teatralidad. Ella se mostró irreverente, cercana, y con una serie de hits pop que todo el público coreaba. Además, las coreografías eran parte esencial: todo el mundo las seguía”, relata.

A pesar de que la norteamericana viene con solo un álbum bajo el brazo, el director asegura que eso no fue un impedimento para ubicarla entre los headliners, junto a artistas como Skrillex, Turnstile y Lorde.

“El tema del en vivo es tan potente que, al final, es lo más importante. En un mundo donde todos estamos conectados digitalmente desde un celular, los festivales se han vuelto instancias únicas, espacios para volver a reconectar. Esa es la tendencia que hoy marca el camino: que el show en vivo sea lo principal”, dice Del Río sobre el debut de Chappell Roan en Sudamérica.

El debut de Sabrina Carpenter

En el caso de Sabrina Carpenter, que también hará su debut en Chile, se trata de un nombre que sus fanáticos habían pedido hace tiempo, y la cantante eligió Lollapalooza para ofrecer su primer concierto en el país.

“Esto tiene mucho que ver con los tiempos. Los artistas, a lo largo de su carrera, siempre planifican: hay momentos en que deciden que lo más importante es hacer shows en vivo, y otros en que consideran que les conviene más participar en festivales. En este caso, queríamos que estuviera Sabrina Carpenter, y ella también quería venir a Sudamérica y presentarse en un festival como Lollapalooza. El tiempo resultó perfecto para ambas partes, y hoy estamos anunciándola en el cartel del festival”, explica Del Río.

La apuesta por el pop juvenil en 2025 resultó perfecta: Olivia Rodrigo debutó como headliner en Lollapalooza Chile, y luego se presentó en las versiones de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Además, cerró una de las noches de Glastonbury, por lo que era el momento justo para traer a Sabrina Carpenter al festival.

Deftones: siguiendo el legado del rock en el festival

Eso sí, el festival también tiene una larga tradición de rock, que este año tuvo a Tool como protagonista. Con la vara alta, la organización apostó por el regreso de Deftones para atraer a un público más maduro, que tal vez no se siente tan cercano a las nuevas estrellas del pop.

“Deftones, por ejemplo, es una banda legendaria. Lleva muchos años trabajando y conecta con el público actual; no es una banda que se trate de mantener, sino que hoy la escuchan también las nuevas generaciones. Bandas como Deftones, Limp Bizkit, System of a Down y Korn han tenido un gran revival y están siendo redescubiertas por jóvenes que vuelven a escuchar rock. Esto ocurre de manera natural, no se fuerza. Por otro lado, está Turnstile, una banda que está revolucionando el hardcore punk y pertenece a una nueva generación. Hoy las bandas están resurgiendo, el rock está resurgiendo, y todo es cíclico en la vida”, reflexiona el director de Lotus.

La banda hardcore está entre la lista de favoritos de Maximiliano del Río. “Estoy feliz de que vengan. Pero hay otros que he tenido la suerte de ver en vivo, como Tyler, The Creator. El show se me pasó en cinco minutos, es intenso y súper enérgico, una verdadera experiencia en vivo. Eso es, de verdad, lo que más me llama la atención este año: la actualidad y la potencia de los shows en vivo”, agrega.

Los Bunkers, el primer chileno cabeza de cartel

En cuanto a la inclusión de Los Bunkers como cabeza de cartel, el director asegura que tiene que ver con el buen momento que atraviesa la música chilena.

“Todos los artistas son muy celosos del espacio que ocupan en el line-up, y todo eso hay que negociarlo. Cuando uno propone a una banda como Los Bunkers para ponerla como cabeza de cartel, junto a otros artistas que están rompiendo a nivel global, hay que considerar sus credenciales y todo lo que han logrado. Para nosotros, hoy es una negociación más fácil, y nos gusta mucho que se esté dando, porque entre todos tenemos que ayudar a seguir construyendo industrias”, dice el director.

El futuro del festival

La versión 2026 del festival también trae como novedad el regreso al Parque O’Higgins, lo que implica una reducción en el aforo, aunque los organizadores esperan recibir entre 75.000 y 80.000 personas por día. Entre los desafíos para la organización del megaevento se encuentran el aumento de los costos a nivel mundial debido a la inflación y, al mismo tiempo, el objetivo de seguir mejorando la experiencia para los asistentes.

—¿Han resentido el alza de los costos a la hora de hacer el festival?

—Sí, pero esto no ha ocurrido solo en nuestra industria; ha pasado en la vida en general. Después de la pandemia, todo es más caro y el costo de la vida subió. Nosotros, como parte de la industria, estamos sufriendo esto, pero no solo nosotros: es algo que ha afectado a la sociedad en general.

—¿Por qué creen que Lollapalooza ha logrado sostenerse en el tiempo, mientras que otros festivales han ido y venido con menos regularidad?

—Algo que es muy importante es la historia que tiene el festival. Santiago fue el primer lugar donde Lollapalooza salió a girar fuera de Estados Unidos, y hoy es un festival presente en muchas ciudades del mundo. Esa historia conecta con nuestra cultura: haber estado en Parque O’Higgins, luego en Cerrillos, todas las bandas que han venido, lo que ha pasado, quiénes se han presentado… toda esa emocionalidad es lo que hace que Lollapalooza siga siendo un festival tan esperado. Además, es una oportunidad única: si no fuera por Lollapalooza, no podríamos ver todas estas bandas juntas en vivo ni vivir esta experiencia.

—¿Qué se proponen para mejorar la experiencia?

—Cuando trabajamos en Cerrillos, creemos que alcanzamos un muy buen nivel de producción. Pero lo que queríamos mejorar en Cerrillos —y que ahora vamos a trasladar al Parque O’Higgins— es el tema de la gastronomía. Creo que aún tenemos mucho por mejorar, y ahí queremos que sea una experiencia de primer nivel, con una gastronomía que realmente acompañe al festival.

—¿Cómo proyectan el futuro del festival?

—La idea es seguir siendo parte de la historia de Santiago, seguir conectando con la ciudad, con el público y con la gente del entorno del Parque O’Higgins. Queremos que Lollapalooza siga siendo un evento imperdible, algo que la gente espere cada año para disfrutar, y que marque el inicio del año luego de las vacaciones.