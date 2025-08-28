La apuesta por el pop juvenil de Lollapalooza 2026: Sabrina Carpentes, Chappel Roan y Lorde lideran el festival

La edición de Lollapalooza 2026 vuelve al Parque O’Higgins y ya presentó su cartel, que incluye a varios debutantes en nuestro país, como las estrellas del pop Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Doechi, además de regresos al festival, como Lorde. Deftones será el headliner del rock, que también contará con Turnstile y Viagra Boys. Por primera vez, Los Bunkers serán cabeza de cartel como representantes chilenos. Ahora queda esperar la programación por días.

Compartir

El ritual se repite año tras año: rumores, filtraciones, pistas y finalmente la publicación oficial del cartel de Lollapalooza 2026. Este jueves se dio a conocer el listado de los artistas que se presentarán en marzo del próximo año en el Parque O’Higgins, marcando el regreso del festival a la comuna de Santiago.

Entre los headliners, aquellos números que generalmente atraen a los fanáticos y que atraviesan un gran momento internacional, se encuentran Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Doechi, Skrillex, Deftones, Turnstile, Lewis Capaldi y Los Bunkers, quienes se anotan como el primer headliner chileno en la historia del festival.

El festival más grande de Santiago contará con cuatro de las voces femeninas más fuertes del pop actual. Si este año Olivia Rodrigo llevó esa bandera, ahora Lollapalooza sube esa apuesta. Primero, Chappell Roan, quien en medio de su gira por Europa, ha protagonizado presentaciones multitudinarias que han sido aplaudidas por la crítica musical, destacando su participación en el Leeds Festival 2025, frente a más de 90 mil personas.

Con tan solo un álbum publicado en 2023, The Rise and Fall of a Midwest Princess, Roan ganó este año el reconocimiento como Mejor Artista Nuevo en los Grammy, donde también competía otra de las headliners: Sabrina Carpenter, hoy una de las voces más relevantes del pop juvenil, conocida por su forma de abordar la sexualidad en sus conciertos y álbumes.

Carpenter presentará este viernes su nuevo trabajo Man’s Best Friend, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera, dejando atrás el Short n’ Sweet Tour, que realizó principalmente en Estados Unidos y Europa. Además, participó en la última versión de Lollapalooza Chicago, donde también estuvo Olivia Rodrigo, quien visitó Chile este año en el marco del mismo festival. Entre los artistas internacionales confirmados para 2026 se encuentra también Tyler, the Creator.

El esperado debut de Tyler The Creator

El rapero estadounidense se ha consolidado como un artista de culto gracias a su excentricidad y letras sin filtro. Desde sus inicios en 2011 con Goblin, sus canciones han sido explícitas, violentas y, en ocasiones, acusadas de homofóbicas. Su primer trabajo generó un intenso debate por su contenido gráfico y su impacto en el discurso público, oscilando entre sátira y provocación, un tono que ha suavizado con el tiempo a lo largo de su discografía.

Tyler ya había sido confirmado para Lollapalooza 2018, pero a pocos días del festival tuvo que cancelar su presentación en Chile. El artista declaró: “Por motivos personales me perderé las fechas de Lollapalooza en Sudamérica. Lo siento mucho, pero prometo que volveré”. Ese año, su lugar fue ocupado por la cantante Aurora.

Tyler The Creator

El rapero de 34 años se encuentra actualmente girando con Chromakopia: The World Tour, en apoyo a su octavo álbum de estudio Chromakopia, su trabajo más reciente, con el que finalmente debutará en Chile.

El regreso de Lorde

Una de las mujeres del pop —que ya ha estado en Chile y también en Lollapalooza— es Lorde. La cantante neozelandesa regresó a los escenarios en 2025, tras una pausa de casi dos años. El lugar elegido para su regreso fue Glastonbury, uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Allí centró su show mayoritariamente en su último trabajo, “Virgin”, lanzado este 2025, que marca el inicio de una extensa gira.

También será el debut de Doechi en Chile. La artista se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap, tras Cardi B, dejando claro que no es fácil para las mujeres abrirse camino en una industria abiertamente masculinizada.

La rapera, nacida en Tampa, Florida, recibió educación cristiana y de niña pensó en convertirse en cantante de coro. Su primera incursión en la música se produjo en 2016, cuando publicó en SoundCloud su primera canción, Girls.

Su popularidad llegó gracias a que la canción Yucky Blucky Fruitcake, de su primer EP Oh the Places You’ll Go, se viralizó en TikTok en 2021, lo que llamó la atención de los sellos discográficos. Otro acontecimiento que consolidó su fama fue su participación como telonera en la gira de SZA.

Deftones y su nuevo trabajo

Si en 2021 el número de rock del festival fue el debut de Tool en Chile, para esta versión de Lollapalooza se apostó por otro de los anhelos de los fanáticos chilenos: la vuelta de Deftones al país. La historia de la banda con Chile comenzó en 2001, cuando se presentó un viernes de enero en el entonces Estadio Chile (actualmente Víctor Jara).

En aquel caluroso concierto de verano, Deftones llegó con el aplaudido álbum White Pony, que significó el salto definitivo para la banda oriunda de Sacramento, California. Con este trabajo, Chino Moreno y compañía ampliaron sus horizontes musicales más allá del nu metal.

Como en su primera presentación en Chile, Deftones vuelve con un nuevo álbum: PRIVATE Music, su primer disco en cinco años y el décimo álbum de estudio de la banda. Entre sus singles destacan My Mind Is a Mountain y Milk of the Madonna. Su portada verde también incluye un animal, esta vez una serpiente blanca.

Deftones regresa a Chile

Los californianos son la cabeza de los esperados números de rock del festival, que también incluyen a Turnstile, otro de los headliners, quienes lograron algo que parecía imposible hace algunos años: hacer del hardcore un género más masivo, sin miedo a mezclarlo con otros tipos de sonidos, haciéndolo más accesible para el público general. Los oriundos de Baltimore ya se presentaron en 2022 en el marco del festival.

Además, el festival confirmó el regreso de Interpol y el debut de una banda que había visto frustrada su primera presentación en Chile tras bajarse del Primavera Sound 2022.

La presencia chilena

El rock nacional también cumple un hito en esta versión, ya que Los Bunkers fueron anunciados como cabeza de cartel del festival. De esta manera, los oriundos de Concepción continúan sumando fechas desde su regreso a los escenarios, girando actualmente en formato acústico.

La banda también lidera la numerosa representación chilena de este año, que incluye artistas emergentes como Antonnias, Hesse Kassel o Akriila, una de las artistas nacionales más escuchadas en la música urbana. También habrá clásicos como De Saloon, Gondwana, Qulipallun, y el regreso de Claudio Valenzuela de Lucybell, esta vez con su nuevo proyecto.