RN solicitó la inhabilidad de Daniel Jadue ante Tribunal Electoral: “Perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato”

Desde Renovación Nacional aseguraron que la solicitud se basa en la acusación judicial que enfrenta Daniel por fraude al Fisco, cohecho, estafa y un delito concursal, en el marco de la causa bautizada como Caso Farmacias.

Renovación Nacional (RN) solicitó, ante el Tribunal Electoral, la inhabilidad de Daniel Jadue, como candidato del Partido Comunista a diputado del Distrito 9. Dicho territorio comprende a las comunas de Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Huechuraba.

Mediante un comunicado, RN detalló que “a través del abogado Marcelo Brunet presentó ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, una solicitud para declarar la inhabilidad del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como candidato”.

“La acción está fundamentada en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona, por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva. Esto sucede, luego de que la justicia confirmara la acusación por parte del Ministerio Público al militante comunista Daniel Jadue por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal“, explica la colectividad.

Al respecto, Brunet señaló que “al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato. Esperamos que esto se cumpla, por eso solicitamos la declaración de su inhabilidad como candidato al tribunal electoral regional”.

La investigación contra Daniel Jadue

Actualmente, el exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario tras ser imputado en el denominado Caso Farmacias Populares. Es en el marco de dicha investigación, que a Jadue se le imputaron los delitos de fraude al Fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

Fue durante esta jornada cuando el denominado “Comité Nacional e Internacional por la Libertad y justicia para Daniel Jadue” emitió una declaración ante la decisión de la justicia de fijar la audiencia de preparación de juicio oral en contra del militante del PC.

“La persecución que se ha desplegado contra Daniel Jadue confirma un patrón de lawfare. En el que la justicia es utilizada como arma para debilitar a dirigentes políticos y condicionar la voluntad soberana del pueblo. No se trata únicamente de un ataque a Jadue: es un ataque a la democracia misma, a la posibilidad de que la ciudadanía decida libremente quiénes deben representarla”, acusaron.