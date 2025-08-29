Carter acusa manipulación de la figura de Piñera: la guerra entre los comandos de Kast y Matthei tras dichos de Mañalich por descuelgues

Luego de que Jaime Mañalich asegurara que "quienes se desmarcan de Matthei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno”, el exalcalde de La Florida no tardó en salir a responder. "Los grandes de Chile son patrimonio de todos. Manipular al Presidente Piñera como un espanta cuco en una campaña en problemas, no es solo una idea muy torpe, es una ofensa hacia la obra de alguien que ya entró en la historia", escribió en su cuenta de X.

Compartir

“Quienes se desmarcan de Matthei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno”. La frase de Jaime Mañalich, exministro de Salud, en The Clinic, para cuestionar a las exautoridades de Sebastián Piñera que están apoyando a José Antonio Kast, generó ruido inmediato en el Partido Republicano. Y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter salió a responder.

Mañalich además aseguró: “Ellos están cuidando su mejor interés: asegurar una candidatura parlamentaria o asegurar una posición en un gobierno, en el cual ellos están apostando a José Antonio por cómo ha marcado en encuestas con sus posibilidades de llegar al gobierno. Están cambiando la posición sobre quién sería el caballo ganador”

“Los grandes de Chile son patrimonio de todos. Manipular al Presidente Piñera como un espanta cuco en una campaña en problemas, no es solo una idea muy torpe, es una ofensa hacia la obra de alguien que ya entró en la historia. Se prescribe una dosis de cordura y una inyección de respeto, con receta retenida”, escribió en su cuenta de X el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien es parte del comando de Kast.

Las palabras Carter no pasaron inadvertidas. El exconvencional y militante de Evópoli Hernán Larraín Matte salió a responder.

“Pero Doce días atrás decían: “Piñera fue un cobarde en el estallido”. Hoy dicen: “Los grandes de Chile son patrimonio de todos”. ¿Que dirán mañana, @joseantoniokast?”, expresó en su cuenta de X.

El mensaje fue acompañado por una declaración antigua del exdiputado Ignacio Urrutia en que aseguró: “Piñera fue un cobarde para el estallido. Kast tiene el coraje que Chile necesita”.

Entre las exautoridades que han apoyado a Kast y militan en Chile Vamos está el exconvencional y exministro Rodrigo Álvarez.