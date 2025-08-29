“Nunca había jugado en un pasto de tan buena calidad”: El veredicto de la cancha del Claro Arena de tres jugadoras que ya debutaron en el nuevo estadio de la UC

El empate entre Universidad Católica y Santiago Morning por la vigésima fecha del Campeonato Femenino fue el primer evento que recibió el Claro Arena. "Fue una experiencia única, sobre todo por haber inaugurado el estadio. Tuve la oportunidad de jugar en el San Carlos de Apoquindo anterior que tenía pasto natural y creo que fue totalmente diferente", señaló Catalina Martabit, jugadora del Chago.

El miércoles 20 de agosto es un día inolvidable para el Club Universidad Católica. En el marco de la vigésima fecha del Campeonato Femenino, las Cruzadas recibieron a Santiago Morning en el primer partido oficial en el Claro Arena. A pesar del empate sin goles en la precordillera en un día lluvioso, las jugadoras de ambos equipos pudieron tener las primeras sensaciones sobre el nuevo césped del recinto del cuadro estudiantil.

Cabe señalar que el Claro Arena -que comenzó su remodelación a mediados de 2022- tuvo una inversión de 50 millones de dólares y aumentó su capacidad a 20 mil espectadores. Además, Universidad Católica se transformó en el primer equipo en Chile en tener un estadio climatizado.

El balance de las jugadoras de Santiago Morning sobre el pasto sintético del Claro Arena

Catalina Martabit, jugadora de Santiago Morning, comentó a The Clinic que la experiencia de jugar en el Claro Arena fue increíble. “Las instalaciones exquisitas. Fue una experiencia única, sobre todo por haber inaugurado el estadio. Tuve la oportunidad de jugar en el San Carlos de Apoquindo anterior que tenía pasto natural y creo que fue totalmente diferente. La superficie era totalmente nueva y nunca había jugado en un pasto sintético así, de tan buena calidad.

Fue muy enriquecedora la experiencia de jugar en ese estadio. La cancha estaba bastante rápida porque estaba lloviendo, de hecho entramos con lluvia. Pero estamos acostumbradas a entrenar en pasto sintético y en canchas rápidas así que no fue un dificultad para nosotras”, agregó.

Por otra parte, Martina Funck compartió las apreciaciones de su compañera. “La cancha muy buena. Lo que sí, como nos tocó lluvia, estaba bastante rápida. En mi área, como portera -quizás porque era de los primeros partidos-, mucho corcho. Pero en sí, muy buena la cancha“, destacó la arquera de Santiago Morning.

Por último, la defensa Estefany Vargas no se quedó atrás con los comentarios positivos sobre el Claro Arena. “El estadio en general está a otro nivel. Siento que es uno de los más lindos de sudamérica. Lograron tener el estilo europeo. A nosotras nos tocó lluvia, estaba bastante rápida y se veía bastante grande y amplia”.

“En sí, el material que utilizan se nota que es bastante nuevo. Era bastante blanda, nos costó un poco por el tema de la humedad. Pero fue una experiencia muy linda, por gente, la inauguración, y por el nivel del estadio. Fuimos privilegiadas“, afirmó Vargas a The Clinic.